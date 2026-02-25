In attesa di Wolverine, recupera Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC a 17 €

Sei un appassionato del mondo Marvel o vuoi vivere un'avventura ricca di colpi di scena? Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è su Instant Gaming a soli 17,92 € invece di 50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'avventura nei panni di un nuovo ragno

Dimenticati momentaneamente di Peter Parker: stavolta vestirai i panni di Miles Morales. Il giovane dovrà salvare New York da una guerra di potere che minaccia di distruggere la città. Dovrai padroneggiare la scarica venom bioelettrica e i poteri di occultamento, ovviamente tra un'acrobazia e l'altra. La versione per PC supporta la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi sbloccata, oltre a DLSS 2 e DLSS 3, DLAA e Reflex, AMD FSR 2.0, Intel XeSS e altre. Riflessi e ombre sono migliorati con la tecnologia ray-tracing, mentre il feedback aptico e i grilletti adattivi ti permetteranno di goderti l'avventura con il tuo DualSense.

La città e i suoi quartieri hanno ancora più personalità, mentre i combattimenti sono dinamici e più divertenti. Tuttavia, le boss fight sono poco memorabili e le attività extra sono ancora un punto debole. Nel complesso, Insomniac Games riesce egregiamente a farci sentire dei supereroi. Ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.