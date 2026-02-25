In attesa di Wolverine, recupera Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC a 17 €

Sei un appassionato del mondo Marvel o vuoi vivere un'avventura ricca di colpi di scena? Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è su Instant Gaming a soli 17,92 € invece di 50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
L'avventura nei panni di un nuovo ragno
Dimenticati momentaneamente di Peter Parker: stavolta vestirai i panni di Miles Morales. Il giovane dovrà salvare New York da una guerra di potere che minaccia di distruggere la città. Dovrai padroneggiare la scarica venom bioelettrica e i poteri di occultamento, ovviamente tra un'acrobazia e l'altra. La versione per PC supporta la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi sbloccata, oltre a DLSS 2 e DLSS 3, DLAA e Reflex, AMD FSR 2.0, Intel XeSS e altre. Riflessi e ombre sono migliorati con la tecnologia ray-tracing, mentre il feedback aptico e i grilletti adattivi ti permetteranno di goderti l'avventura con il tuo DualSense.
La città e i suoi quartieri hanno ancora più personalità, mentre i combattimenti sono dinamici e più divertenti. Tuttavia, le boss fight sono poco memorabili e le attività extra sono ancora un punto debole. Nel complesso, Insomniac Games riesce egregiamente a farci sentire dei supereroi. Ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.