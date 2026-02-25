0

In attesa di Wolverine, recupera Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC a 17 €

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è in super sconto su Instant Gaming. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità: vesti i panni di Miles Morales e salva New York.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/02/2026
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
News Video Immagini

Sei un appassionato del mondo Marvel o vuoi vivere un'avventura ricca di colpi di scena? Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è su Instant Gaming a soli 17,92 € invece di 50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'avventura nei panni di un nuovo ragno

Dimenticati momentaneamente di Peter Parker: stavolta vestirai i panni di Miles Morales. Il giovane dovrà salvare New York da una guerra di potere che minaccia di distruggere la città. Dovrai padroneggiare la scarica venom bioelettrica e i poteri di occultamento, ovviamente tra un'acrobazia e l'altra. La versione per PC supporta la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi sbloccata, oltre a DLSS 2 e DLSS 3, DLAA e Reflex, AMD FSR 2.0, Intel XeSS e altre. Riflessi e ombre sono migliorati con la tecnologia ray-tracing, mentre il feedback aptico e i grilletti adattivi ti permetteranno di goderti l'avventura con il tuo DualSense.

Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto

La città e i suoi quartieri hanno ancora più personalità, mentre i combattimenti sono dinamici e più divertenti. Tuttavia, le boss fight sono poco memorabili e le attività extra sono ancora un punto debole. Nel complesso, Insomniac Games riesce egregiamente a farci sentire dei supereroi. Ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In attesa di Wolverine, recupera Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC a 17 €