Monster Hunter Wilds riceverà una maxi‑espansione in stile Iceborne: Capcom svela quando verrà annunciata

Durante la notte Capcom ha pubblicato un video dedicato al primo anniversario di Monster Hunter Wilds, mostrando sia le novità in arrivo con l'aggiornamento di febbraio sia un primo sguardo ai piani futuri per il gioco e per la serie.

Nel filmato, il producer Ryozo Tsujimoto ha confermato che il team "sta lavorando a un'espansione su larga scala, paragonabile a Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter Rise: Sunbreak", con una presentazione ufficiale prevista per la prossima estate.