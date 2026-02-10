Monster Hunter Wilds riceverà una maxi‑espansione in stile Iceborne: Capcom svela quando verrà annunciata

Durante la notte Capcom ha pubblicato un video dedicato al primo anniversario di Monster Hunter Wilds, mostrando sia le novità in arrivo con l'aggiornamento di febbraio sia un primo sguardo ai piani futuri per il gioco e per la serie.
Nel filmato, il producer Ryozo Tsujimoto ha confermato che il team "sta lavorando a un'espansione su larga scala, paragonabile a Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter Rise: Sunbreak", con una presentazione ufficiale prevista per la prossima estate.
Il Grado Maestro e una possibile occasione di rilancio per Monster Hunter Wilds
Tsujimoto non ha condiviso dettagli concreti, ma l'annuncio probabilmente non sorprenderà chi segue la serie da tempo. Fin dal primo Monster Hunter, ogni capitolo principale è stato affiancato da una riedizione o da un'espansione che introduce il G Rank, chiamato Grado Maestro da Iceborne in poi, che rappresenta un'evoluzione dal punto di vista di qualitativo e quantitativo.
Seguendo la tradizione, anche Wilds dovrebbe ricevere un nuovo rango di missioni pensato per i cacciatori più esperti, accompagnato da una campagna aggiuntiva, decine di nuovi mostri (tra debutti assoluti e ritorni dal passato), nuove aree da esplorare e un'ondata di armi e armature da forgiare.
Solitamente l'espansione del Grado Maestro non si limita ad aumentare solo la difficoltà: spesso porta con sé modifiche al bilanciamento delle armi, comportamenti inediti e nuove mosse per i mostri e meccaniche aggiuntive che arricchiscono il sistema di combattimento, come ad esempio, il rampino artiglio introdotto in Monster Hunter World con l'espansione Iceborne.
Nella percezione della community, il G‑Rank è spesso considerato la "vera esperienza di Monster Hunter". Nel caso di Wilds, potrebbe essere l'occasione per rilanciare il gioco dopo un debutto accolto con entusiasmo, ma anche con aspre critiche legate alle performance, ai contenuti e ad alcuni scelte di design.