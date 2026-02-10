Un attore di Detroit: Become Human ha reagito all'annuncio dello State of Play

Il 9 febbraio, Sony ha annunciato che il prossimo State of Play si terrà il 12 febbraio. Le reazioni social sono state tante, ma alcune hanno fatto chiacchierare più che altre, come quella di Bryan Dechart , l'attore di Connor in Detroit: Become Human, che ha commentato la notizia con l'emoji degli occhi e un punto esclamativo.

L'annuncio del prossimo State of Play di Sony ha attirato l'attenzione di uno degli attori di Detroit: Become Human , avventura narrativa di Quantic Dream di grandissimo successo , facendo partire le speculazioni.

Occhi dolci

Va detto che Dechart ha interpretato molti ruoli nel mondo dei videogiochi. Ad esempio ha doppiato Brennan in Red Dead Redemption e ha lavorato anche a Cyberpunk 2077. È anche coinvolto in Lunafon: Tales of the Moon Oak, un adventure 2D disegnato a mano ispirato alla cultura gallese, di prossima uscita. Fa anche streaming su Twitch. Insomma, non è detto che la sua reazione sia legata a un eventuale Detroit 2.

Altre possibilità? Come detto, Dechart fa streaming su Twitch insieme a sua moglie, Amelia Rose Blaire, che è stata anch'essa in Detroit. Insieme hanno fondato Dechart Games e stanno attualmente lavorando a The Grand Prismatic, un gioco narrativo a bivi.

Insomma, parlare di un Detroit 2 è davvero prematuro, anche perché gli State of Play, in particolare quelli dedicati alle terze parti, ospitano ormai titoli dai diversi valori produttivi, spesso provenienti dalla scena indie. Quindi ci potrebbe essere spazio anche per un titolo più piccolo.