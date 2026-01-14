Arc Raiders e Detroit: Become Human sono tra i più grandi successi di questo Natale

Arc Raiders è stato il gioco più venduto su tutte le piattaforme durante il periodo delle festività. Un ulteriore conferma del successo del gioco, se vogliamo. Secondo i dati di Video Game Insights, l'extraction shooter di Embark Studios ha venduto oltre quattro milioni di copie tra Steam, PlayStation e Xbox nel corso del mese di dicembre 2025. Andando nello specifico di Steam, i dati di Alinea Analytics stimano che il gioco abbia piazzato altre 1,2 milioni di copie tra il 21 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026.

Complessivamente, Arc Raiders ha venduto oltre sette milioni di copie su Steam dal suo lancio, avvenuto il 30 ottobre. La società madre di Embark, Nexon, ha successivamente confermato che il gioco ha superato i 12,4 milioni di unità vendute, con oltre 2,4 milioni di copie piazzate nel solo 2026.