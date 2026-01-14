Arc Raiders e Detroit: Become Human sono tra i più grandi successi di questo Natale

Arc Raiders è stato il gioco più venduto su tutte le piattaforme durante il periodo delle festività. Un ulteriore conferma del successo del gioco, se vogliamo. Secondo i dati di Video Game Insights, l'extraction shooter di Embark Studios ha venduto oltre quattro milioni di copie tra Steam, PlayStation e Xbox nel corso del mese di dicembre 2025. Andando nello specifico di Steam, i dati di Alinea Analytics stimano che il gioco abbia piazzato altre 1,2 milioni di copie tra il 21 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026.
Complessivamente, Arc Raiders ha venduto oltre sette milioni di copie su Steam dal suo lancio, avvenuto il 30 ottobre. La società madre di Embark, Nexon, ha successivamente confermato che il gioco ha superato i 12,4 milioni di unità vendute, con oltre 2,4 milioni di copie piazzate nel solo 2026.
Vecchio ma desiderato
Detroit: Become Human è stato il secondo gioco più venduto su Steam durante questo periodo, con 993.000 unità distribuite. Il titolo del 2018 ha ricevuto lo sconto più profondo dal 2020, passando da 40 a 4 dollari nell'ambito dei Saldi Invernali di Steam.
Il ricavo risultante è stato di 3,2 milioni di dollari, portando il totale a oltre 150 milioni di dollari di entrate su Steam e sette milioni di copie vendute nel periodo natalizio.
Guardando all'intero mese di dicembre, i dati di VGI indicano che Battlefield 6 ha venduto oltre 3,5 milioni di unità su tutte le piattaforme nel corso del mese, mentre Alinea riporta 706.000 copie vendute tra il 21 dicembre e il 5 gennaio.
Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto un ulteriore milione di copie durante il periodo natalizio, trainato dal suo trionfo ai The Game Awards. Il titolo di debutto di Sandfall Interactive è stato il più grande lancio third-party su Xbox Game Pass quest'anno e, all'8 ottobre, ha superato cinque milioni di copie vendute a livello globale.