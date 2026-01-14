Prenota la Deluxe Edition per PS5 di Reanimal su Amazon al prezzo minimo garantito: dai creatori di Little Nightmares

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia PS5 della Deluxe Edition di Reanimal : titolo in uscita il 13 febbraio 2026 per un costo totale e finale di 59,99€ . Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Reanimal segna il ritorno degli autori di Little Nightmares I e II , pronti ad accompagnarti in un viaggio ancora più oscuro e disturbante. Questa nuova avventura cooperativa a tinte horror mette il giocatore nei panni di due orfani, fratello e sorella , uniti da un legame indissolubile e costretti a spingersi oltre i propri limiti.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia conduce i protagonisti su un'isola infernale, un luogo vivo e ostile che sembra osservare ogni passo. L'esplorazione avviene sia a piedi sia in barca, attraversando ambienti inquietanti e suggestivi, dove ogni angolo nasconde un segreto e ogni silenzio amplifica la paura.

Per sopravvivere sarà fondamentale usare l'ingegno, collaborare e imparare a fuggire da un'oscura minaccia che non smette mai di perseguitare i due ragazzi. Il gioco offre un racconto intenso e carico di tensione, in cui la disperata ricerca di speranza e redenzione si intreccia con situazioni terribili e scelte difficili. Il mondo di gioco è tanto affascinante quanto terrificante.