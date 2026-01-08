Detroit: Become Human ha superato un altro importante traguardo di vendite

Lo studio di sviluppo francese Quantic Dream ha annunciato che l'avventura cyberpunk neo-noir Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute. Si tratta di un ottimo risultato, considerando il genere cui appartiene, non proprio di massa, e il fatto che sia disponibile solo su console PlayStation e PC.
Chiaramente non tutte le vendite sono state fatte a prezzo pieno. Anzi, Detroit: Become Human è spesso oggetto di fortissimi sconti, che consentono di acquistarlo per pochi euro, ma le vendite sono vendite, come si suol dire, e quantomeno fanno capire che molti trovano ancora il gioco interessante, nonostante sia uscito nel 2018.
Un grande risultato
"Siamo orgogliosi di annunciare che Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo." Ha scritto Quantic Dream in un post di aggiornamento pubblicato sul suo profilo LinkedIn.
"Dalla sua uscita nel 2018, il titolo è diventato il gioco più venduto di Quantic Dream fino ad oggi, riconosciuto a livello globale per il suo ambizioso design narrativo, le scelte impattanti del giocatore e l'esplorazione di temi complessi e centrati riguardanti l'essere umano."
"Questo traguardo riflette la dedizione dei nostri team e il continuo supporto dei giocatori di tutto il mondo. Ringraziamo sinceramente la nostra comunità e i partner che hanno contribuito al successo duraturo di Detroit: Become Human."
Attualmente Quantic Dream dovrebbe essere al lavoro su di un'avventura narrativa ambientata nel mondo di Star Wars, chiamata Star Wars Eclipse, il cui destino è però incerto, visto che non se n'è saputo più molto, dopo l'annuncio ufficiale.