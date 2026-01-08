Detroit: Become Human ha superato un altro importante traguardo di vendite

Lo studio di sviluppo francese Quantic Dream ha annunciato che l'avventura cyberpunk neo-noir Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute. Si tratta di un ottimo risultato, considerando il genere cui appartiene, non proprio di massa, e il fatto che sia disponibile solo su console PlayStation e PC.

Chiaramente non tutte le vendite sono state fatte a prezzo pieno. Anzi, Detroit: Become Human è spesso oggetto di fortissimi sconti, che consentono di acquistarlo per pochi euro, ma le vendite sono vendite, come si suol dire, e quantomeno fanno capire che molti trovano ancora il gioco interessante, nonostante sia uscito nel 2018.