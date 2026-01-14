La Earnest Evans Collection ha una data di uscita su PS4, PS5, Nintendo Switch e Steam

Il prezzo delle versioni digitali è fissato a 19,99 euro . La raccolta arriverà anche in formato fisico tramite il sito di Limited Run Games : la Standard Edition, che include il gioco su disco o cartuccia e un libretto di istruzioni, parte da 39,99 euro, mentre la Collector's Edition raggiunge i 99,99 dollari e comprende il gioco base, un artbook, un CD con la colonna sonora, due gettoni celebrativi e un box da collezione. I preorder delle edizioni fisiche apriranno alle 16:00 italiane del 23 gennaio e si chiuderanno il 22 febbraio.

Limited Run Games ha annunciato la data di uscita occidentale della Earnest Evans Collection , che sarà disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC tramite Steam a partire dal 16 gennaio .

Una serie di classici poco conosciuta in Europa

La Earnest Evans Collection raccoglie la trilogia action platform sviluppata da Wolf Team e pubblicata tra il 1991 e il 1993: El Viento, Earnest Evans e Anett Returns. Si tratta di titoli rimasti quasi del tutto inediti nei nostri territori, poiché non arrivarono mai in Europa e, nel caso di Anett Returns, neppure negli Stati Uniti.

La trilogia dà vita a un piccolo universo condiviso che fonde avventura pulp, occulto e gangster anni Venti. Le storie ruotano attorno a culti esoterici intenzionati a risvegliare divinità lovecraftiane e a un gruppo di protagonisti che, in modi diversi, si ritrovano coinvolti in una lotta per il destino del mondo. Il tutto è accompagnato da un gameplay solido per l'epoca e da sequenze animate realizzate da MADHOUSE, lo studio dietro serie come Trigun e Cardcaptor Sakura.

Questa nuova raccolta non introduce miglioramenti grafici significativi, ma aggiunge alcune comodità moderne, tra cui il rewind immediato per correggere gli errori e la possibilità di salvare in qualsiasi momento dal menu di gioco.