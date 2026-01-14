0

Le cuffie Logitech G PRO X2 Lightspeed per PC, PlayStation e Nintendo Switch sono in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie Logitech G PRO X2 Lightspeed bianche al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/01/2026
Cuffie Logitech G PRO X2 Lightspeed

Su Amazon sono disponibili le cuffie Logitech G PRO X2 Lightspeed a 161,89 € rispetto al prezzo consigliato di 269 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie sono compatibili con PC, PS4/PS5 e Nintendo Switch e sono disponibili nella colorazione bianca. I driver in grafene 50 mm offrono un audio nitido per un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva, mentre la batteria offre fino a 50 ore di autonomia. Potrai utilizzare queste cuffie in modalità wireless, cablata e Bluetooth. Troviamo inoltre un microfono cardioide rimovibile da 6 mm con tecnologia Blue VO!CE, per comunicazioni cristalline durante il gioco.

Le cuffie Logitech G PRO X2 Lightspeed
L'audio surround consente di distinguere gli effetti sonori vicini e quelli lontani per una maggiore precisione. Infine, sono presenti cuscinetti rotanti in morbido memory foam che offriranno il massimo comfort anche per le sessioni prolungate.

