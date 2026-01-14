Rockstar ha rimosso da GTA Online delle missioni che ricostruivano l'omicidio di Charlie Kirk

La funzione che consente agli utenti di progettare e pubblicare missioni in GTA Online, introdotta lo scorso dicembre, è stata subito usata per ricreare l'assassinio di Kirk. Tra queste, ce n'era una intitolata "We Are Charlie Kirk" che collocava il giocatore su un tetto con vista su una scena simile all'ambientazione della Utah Valley University , dove Kirk era stato assassinato lo scorso settembre. La missione invitava il giocatore a sparare con un fucile di precisione a Charlie Kirk.

Rockstar Games ha vietato le missioni create dagli utenti che ricreavano l'assassinio di Charlie Kirk in Grand Theft Auto Online , o GTA Online per gli amici. Inoltre, "Charlie Kirk" è stato aggiunto all'elenco dei termini proibiti da quello che internamente viene definito il "filtro di oscenità".

Politica nei videogiochi

Non è chiaro quanto sia stata online la missione. Non pochissimo, visto che ci sono in giro diversi filmati che la mostrano. Comunque sia, adesso non è più disponibile. Inoltre, ci dovrebbero essere anche altri contenuti legati a Charlie Kirk che sono stati rimossi mano a mano che emergevano.

Per adesso Rockstar Games e l'editore Take-Two non hanno commentato il caso.

Kirk era un attivista conservatore di 31 anni e cofondatore di Turning Point USA, noto per aver contribuito a mobilitare il voto giovanile a favore di Donald Trump, è morto il 10 settembre dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco durante un evento universitario nello Utah. La sua morte ha alimentato un ampio dibattito tra conservatori e liberali sulle leggi in materia di controllo delle armi e ha persino portato alla temporanea rimozione di Jimmy Kimmel dal suo programma serale su ABC, a seguito di alcune dichiarazioni sull'uccisione di Kirk.