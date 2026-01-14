Pixel 10a: leak svela nuove immagini, data di uscita e prezzo dello smartphone

Continuano ad emergere indiscrezioni sul Pixel 10a , prossimo smartphone di fascia media che dovrebbe arrivare a breve. Android Headlines ha infatti condiviso una serie di render (che differiscono dai render CAD di qualche mese fa), insieme ad alcune informazioni legate alle specifiche tecniche. Il leaker @MysteryLupin, invece, ha svelato prezzi, colori e data di uscita. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Design e specifiche del Pixel 10a

Dalle immagini condivise non vediamo particolari differenze rispetto al Pixel 9a, anzi, i due modelli sembrano identici. Il comparto fotografico è caratterizzato da due fotocamere, mentre sulla parte frontale è presente un piccolo sensore circolare nel display. Quest'ultimo sarà da 6,3" con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz (può passare anche a 60 Hz, quindi non è un display LTPO completo), 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, ma dovrebbe essere disponibile anche una versione da 256 GB.

Differenze tra Google Pixel 9a e Pixel 10a

Secondo quanto riportato - quindi vi suggeriamo come sempre di prendere queste informazioni con le pinze - la batteria avrà una capacità di 5.100 mAh con supporto alla ricarica fino a 23W. Lo smartphone dovrebbe inoltre montare un Tensor G4 che dovrebbe differire leggermente dalla serie Pixel 10 principale.