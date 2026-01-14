Pixel 10a: leak svela nuove immagini, data di uscita e prezzo dello smartphone

Continuano ad emergere indiscrezioni sul Pixel 10a, prossimo smartphone di fascia media che dovrebbe arrivare a breve. Android Headlines ha infatti condiviso una serie di render (che differiscono dai render CAD di qualche mese fa), insieme ad alcune informazioni legate alle specifiche tecniche. Il leaker @MysteryLupin, invece, ha svelato prezzi, colori e data di uscita. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Design e specifiche del Pixel 10a
Dalle immagini condivise non vediamo particolari differenze rispetto al Pixel 9a, anzi, i due modelli sembrano identici. Il comparto fotografico è caratterizzato da due fotocamere, mentre sulla parte frontale è presente un piccolo sensore circolare nel display. Quest'ultimo sarà da 6,3" con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz (può passare anche a 60 Hz, quindi non è un display LTPO completo), 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, ma dovrebbe essere disponibile anche una versione da 256 GB.
Secondo quanto riportato - quindi vi suggeriamo come sempre di prendere queste informazioni con le pinze - la batteria avrà una capacità di 5.100 mAh con supporto alla ricarica fino a 23W. Lo smartphone dovrebbe inoltre montare un Tensor G4 che dovrebbe differire leggermente dalla serie Pixel 10 principale.
Prezzi, colori e uscita
Stando invece alle informazioni riportate da un altro leaker su X, gli smartphone Pixel 10a dovrebbero arrivare ufficialmente il 17 febbraio. La versione da 128 GB dovrebbe costare circa 500 €, mentre il modello da 256 GB dovrebbe essere venduto a circa 600 €. Ovviamente si tratta di pure indiscrezioni, quindi vi aggiorneremo con i prezzi ufficiali.
Il modello da 128 GB dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Obsidian, Berry, Lavender e Fog, mentre la variante da 256 GB dovrebbe essere offerta solo nella tonalità Obsidian. Non è ancora chiaro se altri mercati vedranno più colori per la versione da 256 GB, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni concrete.