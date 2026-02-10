Marvel Tokon: Fighting Souls svela il numero di personaggi al lancio e la Episode Mode single player

Nelle scorse ore la pagina Steam di Marvel Tokon: Fighting Souls è stata aggiornata con nuove informazioni, tra cui la dimensione del roster al lancio, la presenza di una modalità single player chiamata Episode Mode e altri dettagli inediti.

È possibile che questi contenuti siano stati pubblicati in anticipo rispetto a una presentazione prevista per lo State of Play di Sony di giovedì 12 febbraio. A confermarlo è il fatto che, al momento della stesura della notizia, la descrizione precedente è stata ripristinata. Il cambio, però, non è avvenuto abbastanza rapidamente: le informazioni sono ormai circolate e sono facilmente reperibili online.