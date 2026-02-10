Marvel Tokon: Fighting Souls svela il numero di personaggi al lancio e la Episode Mode single player

Nelle scorse ore la pagina Steam di Marvel Tokon: Fighting Souls è stata aggiornata con nuove informazioni, tra cui la dimensione del roster al lancio, la presenza di una modalità single player chiamata Episode Mode e altri dettagli inediti.
È possibile che questi contenuti siano stati pubblicati in anticipo rispetto a una presentazione prevista per lo State of Play di Sony di giovedì 12 febbraio. A confermarlo è il fatto che, al momento della stesura della notizia, la descrizione precedente è stata ripristinata. Il cambio, però, non è avvenuto abbastanza rapidamente: le informazioni sono ormai circolate e sono facilmente reperibili online.
20 personaggi al lancio e lobby da 64 giocatori
Il dettaglio più significativo riguarda il roster iniziale: al lancio i giocatori potranno scegliere tra 20 personaggi iconici Marvel, con ulteriori combattenti in arrivo tramite aggiornamenti post‑lancio.
Al momento, otto di questi sono stati confermati ufficialmente:
- Captain America (Steve Rogers)
- Doctor Doom
- Ghost Rider (Robbie Reyes)
- Iron Man
- Ms. Marvel (Kamala Khan)
- Spider-Man (Peter Parker)
- Star-Lord
- Storm
La descrizione trapelata menzionava anche lobby online fino a 64 giocatori e una modalità single player chiamata Episode Mode, pensata per approfondire "le dinamiche dei team e la lore" di Marvel Tokon: Fighting Souls. È inoltre specificato che per accedere alle lobby online sarà necessario un account PlayStation attivo.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Marvel Tokon: Fighting Souls sarà disponibile nel corso del 2026 su PS5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store.