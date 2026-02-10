Se ami la Formula 1, F1 25 per Xbox e PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Ami la Formula 1 ma non vorresti acquistare F1 25 a prezzo pieno? Su Amazon è disponibile nelle versioni per Xbox Series X e PS5 a 36,99 €. Questo sconto ti permetterà di risparmiare fino al 26% rispetto al prezzo consigliato della piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la versione per PS5 tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione per Xbox, invece, può essere acquistata tramite questo link o attraverso il box sottostante.