Se ami la Formula 1, F1 25 per Xbox e PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo F1 25 per Xbox Series X e PS5 al minimo storico, con uno sconto che ti permetterà di risparmiare il 26%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/02/2026
Ami la Formula 1 ma non vorresti acquistare F1 25 a prezzo pieno? Su Amazon è disponibile nelle versioni per Xbox Series X e PS5 a 36,99 €. Questo sconto ti permetterà di risparmiare fino al 26% rispetto al prezzo consigliato della piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la versione per PS5 tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione per Xbox, invece, può essere acquistata tramite questo link o attraverso il box sottostante.

F1 25 in offerta al prezzo più basso di sempre

Questo gioco, a differenza di F1 24, ripropone la storia Braking Point con nuove vicende immersive. Ovviamente potrai provare molte modalità, che si tratti di gare veloci, sfide o che tu voglia mettere alla prova le tue abilità (e strategie) con la modalità Carriera. Inoltre, ti ricordiamo che questo gioco accoglierà un'espansione a pagamento con le nuove auto, scuderie e piloti di questa stagione, quindi non dovrai acquistare un nuovo gioco. Tuttavia, a livello tecnico non c'è ancora un vero salto generazionale, punto che potrebbe scoraggiare i più esigenti, dato che manca anche una modalità per coloro che ricercano una simulazione nuda e cruda.

Nel complesso, sono presenti diversi miglioramenti ed è tra i titoli maggiormente apprezzati. Ti invitiamo a leggere la nostra recensione per saperne di più.

