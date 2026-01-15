Il 29 gennaio, uno degli autori della serie Persona annuncerà un nuovo gioco di ruolo scolastico

Compile Heart ha lanciato un sito teaser per un nuovo "gioco di ruolo con ambientazione scolastica" di Kouji Okada, uno degli autori delle serie Megami Tensei e Persona, che verrà annunciato il 29 gennaio 2026. Il progetto è descritto come "il messaggio finale di Kouji Okada alla prossima generazione", una frase che può aprirsi a molti significati.
Il teaser
Sul sito non ci sono moltissime informazioni, a parte un'inquietante teaser trailer, in cui vediamo degli ambienti scolastici futuristici in cui appaiono delle strane creature. Il teaser finisce con l'immagine di quella che sembra essere una mensa piena di studenti, in preda al panico completo.
Purtroppo non sappiamo molto altro sul gioco, nemmeno il titolo. Il sito elenca però alcune delle figure chiave del team di sviluppo, che oltre a Okada comprende anche altri ex-ATLUS:
- Project Producer: Kouji Okada (co-fondatore di ATLUS, co-creatore delle serie Megami Tensei e Persona)
- Sceneggiatura: Tadashi Satomi (autore dello scenario di Persona: Revelations e Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment)
- Compositore: Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II, ecc.)
- Character Design: Ilya Kuvshinov
Che sia il rivale della serie Persona che stavamo aspettando? Difficile dirlo, ma sicuramente si tratta di un progetto che interesserà tutti i fan dei giochi di ruolo giapponesi. Poi chissà, magari diventerà il primo capitolo di un'altra serie di culto.