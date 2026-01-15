Il 29 gennaio, uno degli autori della serie Persona annuncerà un nuovo gioco di ruolo scolastico

Compile Heart ha lanciato un sito teaser per un nuovo "gioco di ruolo con ambientazione scolastica" di Kouji Okada, uno degli autori delle serie Megami Tensei e Persona, che verrà annunciato il 29 gennaio 2026. Il progetto è descritto come "il messaggio finale di Kouji Okada alla prossima generazione", una frase che può aprirsi a molti significati.