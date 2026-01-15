Sony ha eliminato migliaia di giochi spazzatura dal PlayStation Store di PS4 e PS5

Pare che Sony abbia finalmente iniziato a fare pulizia del PlayStation Store, eliminando più di mille giochi spazzatura per PlayStation 4 e PlayStaiton 5 in un colpo solo. Si tratta dell'intero catalogo di un singolo editore, ThiGames, che ci regalava perle quali The Jumping Burrito ed era uno dei publisher più attivi sulla piattaforma. Tranquilli, non avete perso niente, a parte qualche trofeo facile.
Gettare la spazzatura
La maggior parte dei giochi cancellati erano semplici reskin di giochi creati usando dei layout fissi, come The Jumping Pizza e The Jumping Taco. In altri casi, lo stesso layout veniva usato per apportare delle leggere variazioni al tutto.
La maggior parte erano dei semplicissimi giochi automatici, creati probabilmente nel giro di poche ore. Ora, purtroppo, queste opere post moderne dall'indubbio valore espressivo (si scherza) sono state rimosse dal PlayStation Store in tutte le regioni.
Controllando alcuni titoli di ThiGames sul PlayStation Store italiano, possiamo confermare la loro assenza. Né Sony né ThiGames hanno rilasciato commenti al riguardo.
Molte aziende basano il loro modello di business sulla pubblicazione a raffica di giochi spazzatura sugli store digitali, attirando i potenziali clienti con incentivi quali lo sblocco di Trofei di platino dopo pochi minuti di gioco, in modo da collezionare vendite sufficienti a oliare il sistema.
Ora, i trofei dei giochi di ThiGames sono ancora presenti sui server PlayStation, ma i giochi non sono più in vendita.
La speranza è che ci sia una stretta generale degli store digitali sui contenuti spazzatura, in modo da ripulirli un po'.