Sony ha eliminato migliaia di giochi spazzatura dal PlayStation Store di PS4 e PS5

Pare che Sony abbia finalmente iniziato a fare pulizia del PlayStation Store, eliminando più di mille giochi spazzatura per PlayStation 4 e PlayStaiton 5 in un colpo solo. Si tratta dell'intero catalogo di un singolo editore, ThiGames, che ci regalava perle quali The Jumping Burrito ed era uno dei publisher più attivi sulla piattaforma. Tranquilli, non avete perso niente, a parte qualche trofeo facile.