Meta taglia fino al 30% del budget destinato al metaverso e cresce la sua quotazione in borsa: il mercato esulta

Meta si prepara a ridurre fino al 30% del budget dedicato al metaverso, secondo quanto riportato da Bloomberg News. La misura, ancora in fase di discussione, rappresenterebbe il taglio più significativo da quando l'azienda ha avviato la sua costosa transizione strategica verso il mondo della realtà aumentata e virtuale.

La notizia ha immediatamente avuto un impatto positivo sul mercato: le azioni Meta sono salite di quasi il 4% nelle prime ore di contrattazione, mentre ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata hanno portato il titolo a un guadagno superiore al 5%.