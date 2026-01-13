Meta chiude Sanzaru Games e Twisted Pixel, i team di Asgard's Wrath e Deadpool VR

Secondo alle testimonianze di diversi sviluppatori coinvolti, Meta ha chiuso Sanzaru Games e Twisted Pixel, i team autori di titoli come Asgard's Wrath e Marvel's Deadpool VR, nell'ambito della già nota ristrutturazione della divisione Reality Labs.
Andy Gentile, designer di Twisted Pixel, ha annunciato su X di essere stato licenziato, aggiungendo che l'intero studio è stato chiuso e che la stessa sorte è toccata a Sanzaru Games: una versione confermata anche da Ray West, senior level designer di Sanzaru, che ha parlato della questione su LinkedIn.
Come abbiamo già scritto, Andrew Bosworth, CTO di Meta e responsabile di Reality Labs, ha convocato una riunione definita come la più importante dell'anno, invitando tutti i dipendenti a partecipare di persona: probabilmente è in tale sede che verranno annunciati i piani dell'azienda.
La sensazione è che il flop del metaverso abbia spinto Meta a ridimensionare i propri investimenti in tale direzione, con tutte le conseguenze del caso.
Due team di talento
Acquisita da Meta nel 2020, Sanzaru Games si era fatta notare con l'ottimo Asgard's Wrath e sotto le dipendenze dell'azienda di Mark Zuckerberg ha realizzato anche Asgard's Wrath 2, che ha ricevuto voti stellari e si è distinto come una delle esperienze in realtà virtuale migliori di sempre.
Twisted Pixel è invece stata acquisita da Meta nel 2021: si tratta dello studio autore del celebre 'Splosion Man, che lo scorso novembre ha pubblicato il divertente Marvel's Deadpool VR.