Meta chiude Sanzaru Games e Twisted Pixel, i team di Asgard's Wrath e Deadpool VR

Secondo alle testimonianze di diversi sviluppatori coinvolti, Meta ha chiuso Sanzaru Games e Twisted Pixel, i team autori di titoli come Asgard's Wrath e Marvel's Deadpool VR, nell'ambito della già nota ristrutturazione della divisione Reality Labs.

Andy Gentile, designer di Twisted Pixel, ha annunciato su X di essere stato licenziato, aggiungendo che l'intero studio è stato chiuso e che la stessa sorte è toccata a Sanzaru Games: una versione confermata anche da Ray West, senior level designer di Sanzaru, che ha parlato della questione su LinkedIn.

Come abbiamo già scritto, Andrew Bosworth, CTO di Meta e responsabile di Reality Labs, ha convocato una riunione definita come la più importante dell'anno, invitando tutti i dipendenti a partecipare di persona: probabilmente è in tale sede che verranno annunciati i piani dell'azienda.

La sensazione è che il flop del metaverso abbia spinto Meta a ridimensionare i propri investimenti in tale direzione, con tutte le conseguenze del caso.