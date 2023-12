Asgard's Wrath 2 sta ricevendo dei voti stellari, tanto da essere uno dei giochi migliori del 2023

Asgard's Wrath 2 sta ricevendo dei voti davvero stellari dalla critica, tanto da poter essere definito senza tema di smentita uno dei giochi migliori del 2023 . Trattandosi di un gioco per visori VR, più precisamente per Meta Quest 2 e 3 e Pro, molti non lo conosceranno, ma a quanto pare ci troviamo a uno dei giochi VR più belli di sempre, tanto da poter valere da solo l'acquisto di un visore.

I voti

Vediamo l'elenco dei voti ricevuti da Asgard's Wrath 2:

IGN - 10 / 10

Daily Mirror - 5 / 5

GGRecon - 5 / 5

God is a Geek - 9 / 10

Game Rant - 4.5 / 5

CGMagazine - 9 / 10

XboxEra - 9 / 10

Daily Star - 4.5 / 5

Come potete vedere, i giudizi non scendono sotto al 9. Essendo un gioco VR non ha moltissime recensioni, ma tutte sono estremamente positive, tanto da far avere ad Asgard's Wrath 2 una media voto di 93. Guardando all'anno corrente, sopra di lui ci sono solo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3.

Per fare un confronto, ha la stessa media voto di Half-Life: Alyx, che viene considerato uno dei migliori giochi VR in assoluto.

Secondo le recensioni, è il miglior gioco di ruolo d'azione open world per VR, coinvolgente e realizzato in modo eccelso in tutti i suoi aspetti, da quello grafico alla quantità e cura dei contenuti.

Sviluppato da Sanzaru Games, Asgard's Wrath 2 è acquistabile autonomamente dal negozio di Meta o insieme a un Meta Quest 3 (l'acquisto del visore a prezzo normale vale una copia gratuita del gioco).