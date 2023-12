Comicon Napoli 2024: al via la vendita dei biglietti, ecco le date e gli ospiti

Tra gli ospiti internazionali c'è anche il compositore Hitoshi Sakimoto

Il poster del Comicon Napoli 2024 realizzato da Mike del Mundo

La ventinquattresima edizione della manifestazione avrà uno spiccato slancio internazionale, con tanti ospiti di altissimo livello. Ad esempio, il poster ufficiale è stato realizzato da Mike del Mundo, uno dei più noti e apprezzati disegnatori americani che ha lavorato a X-Men, Avengers, Spawn e 3 Worlds / 3 Moons. Per l'occasione l'artista proporrà per la prima volta in Italia una selezione delle sue tavole, illustrazioni e copertine, ispirate dalla sua passione per la street art e la musica hip hop.

Igort, nome d'arte di Igor Tuveri, è uno dei più noti e influenti fumettisti italiani ed europei, autore di graphic novel pluripremiate come "Quaderni russi", "Quaderni giapponesi" e "5 è il numero perfetto", da cui è stato tratto un film. Ricoprirà il ruolo di magister dell'edizione 2024 del Comicon di Napoli, curando una serie di attività culturali all'interno del programma della manifestazione.

Il Comicon di Napoli 2024 ospiterà anche il primo concerto orchestrale dedicato a Hitoshi Sakimoto, il celebre compositore giapponese che ha dato vita alle colonne sonore di oltre 180 videogiochi, tra cui Final Fantasy 12, Final Fantasy Tactics, la serie Valkyria Chronicles, Vagrant Story, Gradius V, Tekken Advance, Radiant Silvergun.

Il concerto si svolgerà presso la sala Auditorium (Teatro Mediterraneo) del festival, e i posti limitati saranno gestiti con prenotazione presso il Comicon Point dalla mattina stessa dello spettacolo.

Per la prima volta a Comicon Napoli ci saranno anche John Romita Jr., il fumettista e disegnatore di Spider-Man, Uncanny X-Men, Daredevil: The Man Without Fear e leggenda vivente del fumetto americano, e Glenn Fabry, il disegnatore, copertinista di The Preacher e Premio Eisner.

Inoltre, ci sarà il grande e gradito ritorno di Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni duemila, che si esibirà in un imperdibile concerto.