The Division 2 svela una nuova modalità, ma non sarà disponibile per tutti

Tom Clancy's The Division sta celebrando il proprio decimo anniversario quest'anno ma sono i giocatori di The Division 2 che possono gioire visto che riceveranno una bella novità: a marzo 2026 sarà aggiunta una nuova modalità chiamata Realismo .

Cosa sappiamo delle novità in arrivo in The Division 2

La modalità Realismo, come potete intuire, è una versione più difficile del gioco base, in quanto elimina o modifica una serie di elementi del videogioco come l'interfaccia, la mappa, la quantità di punti esperienza e la progressione.

I giocatori di The Division 2 che vogliono mettersi alla prova dovranno abituarsi a un arsenale completamente ribilanciato e al fatto che sparare a un nemico sul braccio o sulla gamba non ha poi molto effetto: i colpi alla testa però funzioneranno ancora ed è un'ottima notizia visto che le munizioni scarseggeranno e sarà bene sfruttare ogni sparo al meglio.

Nel video annuncio Ubisoft ha svelato anche la Stagione 8 che includerà una collaborazione con altre saghe di Tom Clancy: non ci sono ancora dettagli precisi, ma supponiamo che saranno introdotti nel gioco equipaggiamenti a tema con Splinter Cell, Rainbow Six Siege o Ghost Recon. Ci sono anche altri contenuti in arrivo, ma non saranno dati dettagli fino a marzo 2026.

Inoltre, The Division Definitive Edition è stato svelato da un cartellone pubblicitario in Giappone.