Bye Sweet Carole è il primo videogioco italiano candidato agli Annie Awards: un risultato senza precedenti per l'avventura sviluppata da Little Sewing Machine, che ottiene in questo modo un importante riconoscimento e sarà presente al prestigioso evento internazionale dedicato all'animazione.

Diretto da Chris Darril, già autore della serie Remothered, Bye Sweet Carole ha ricevuto una nomination nella categoria Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game e si troverà a competere con produzioni di altissimo livello come Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei.

Il catanese Darril, di conseguenza, diventa il primo artista italiano candidato agli Annie Awards per un videogioco: una notizia che arriva in un momento particolarmente positivo per il progetto, che nei primi due mesi ha superato quota 100.000 copie vendute.

Numeri notevoli per un indie italiano, che si era già fatto notare ai Gamescom Awards 2025, unico gioco nostrano che sia mai stato candidato nella categoria Best Visuals, accanto a colossi come Residenr Evil Requiem.