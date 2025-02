Arcane vince ben sette premi agli Annie Awards 2025

Non è una novità per Arcane, visto che nel 2022 la prima stagione della produzione televisiva aveva ottenuto un risultato simile.

Gli Annie Awards 2025 di Arcane

Ecco i premi vinti da Arcane nella categoria TV/Media:

Miglior Regia (Best Direction): Pascal Charrue, Arnaud Delord, Barthélémy Maunoury

Miglior Montaggio (Best Editorial): Nazim Meslem, Gilad Carmel, Roberto Fernandez

Miglior Animazione dei Personaggi (Best Character Animation): Tom Gouill

Miglior Direzione Artistica (Best Production Design): Arnaud-Loris Baudry, Julien Georgel, Faustine Dumontier, Charlotte O'Neill

Miglior Storyboard (Best Storyboarding): Joséphine Meis

Migliori Effetti Speciali (Best FX - Special Effects): Guillaume Degroote, Aurélien Ressencourt, Adam Bachiri, Guillaume Zaouche, Jérôme Dupré

Miglior Colonna Sonora (Best Music): Ryan Jillian Santiago, Alexander Seaver, Simon Wilcox

Ricordiamo che la seconda stagione di Arcane è anche l'ultima, quindi la serie non avrà altre occasioni per ottenere dei Annie Awards. La serie si basa sul videogioco League of Legends, da cui prende personaggi e ambientazioni per raccontare vicende originali. L'opera di Riot Games è un MOBA e non dà particolare spazio alla componente narrativa, ma gli autori hanno creato un'ampia lore che è stata la perfetta base per la serie TV.

Pare però che Arcane sia stato un grande successo di critica ma un flop finanziario per Riot.