Un leak svela il design e tutte le colorazioni di Google Pixel 9a

Ricordiamo che Google Pixel 9a presenterà dimensioni leggermente superiori rispetto al precedente modello: in questo caso parliamo infatti di un'altezza di 154 centimetri per 73 centimetri di larghezza, con spessore pari a 8,9 millimetri. Migliorie attese anche per la batteria, che per l'occasione passerà ad una capacità di 5100 mAh . Mantenute invece le specifiche relative ai tempi di ricarica, con supporto alla ricarica via cavo da 43 W di potenza e alla ricarica wireless da 7,5 W di potenza.

Google Pixel 9a: quando uscirà?

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Google Pixel 9a, che potrebbe essere presentato in via ufficiale il prossimo 19 marzo, con le spedizioni che partiranno a partire dalla settimana immediatamente successiva. Il prezzo sarà probabilmente mantenuto al di sotto dei 549 euro, rappresentando così uno dei principali rivali di iPhone SE 4, che verrà annunciato a giorni.

Google Pixel 9a e il cavo di ricarica

È bene come sempre ribadire che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare dunque una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.