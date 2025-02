Avowed è disponibile per il preordine su Instant Gaming anche con l'Early Access

Avowed è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 59,99€ rispetto al prezzo originale di 80€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 73,19€. È disponibile anche la versione Deluxe, che contiene due pacchetti skin premium, l'artbook e la colonna sonora digitale, oltre che a 5 giorni di accesso anticipato, al prezzo di 75.99€ (che con l'IVA diventano 92.71€), e l'upgrade alla versione premium, acquistabile da chi ha il gioco base, che permette di accedere a tutti i bonus della premium, compresi i 5 giorni di accesso anticipato. Acquista il gioco da questo link o cliccando sul bottone qui sotto. Ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, Avowed è un GdR d'azione in prima persona che ti porterà nelle Terre Viventi, un'isola magica e pericolosa. La terra stessa sembra respirare, e una piaga minacciosa si diffonde senza controllo. Mentre indaghi per conto di Aedyr, le tue scelte determineranno non solo il tuo destino, ma anche quello della popolazione e delle creature che abitano l'isola.