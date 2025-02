Venduto su Steam un gioco contenente un malware: scoprite se siete stati infettati

La scorsa settimana Steam ha messo in vendita un gioco chiamato FirateFi che conteneva un malware . Quando è stata fatta la scoperta, è stato rimosso, ma c'è comunque il rischio che abbia infettato i sistemi di chiunque lo abbia avviato, tanto che Valve ha inviato un messaggio a tutti gli acquirenti per avvertirli del problema.

PirateFi

"Ti stiamo contattando perchè recentemente hai lanciato PirateFi (3476470) su Steam," esordisce l'avviso, che poi spiega: "L'account Steam dello sviluppatore del gioco ha caricato delle build su Steam che contenevano un malware sospetto.

Il messaggio di Valve

Tu hai giocato a PirateFi su Steam mentre queste build erano attive, quindi è probabile che i file malevoli siano stati eseguiti dal tuo computer.

Le build contenenti il malware sospetto sono state rimosse da Steam, ma ti consigliamo vivamente di fare uno scan completo del tuo sistema usando un software anti-virus di cui ti fidi e che usi regolarmente, cercando la presenza di software sospetto o nuovo. Potresti anche considerare la formattazione del tuo sistema operativo per essere certo di rimuovere completamente ogni software malevolo. Se hai altre domande, contatta il supporto di Steam."

Chiaramente la faccenda apre due questioni in realtà già discusse nel corso degli anni: la sicurezza dei negozi digitali, i cui sistemi di scansione vengono spesso elusi (Steam non è il primo negozio a mettere in vendita prodotti pensati per diffondere virus e affini), e la gestione degli stessi, che ammettono davvero tanto software spazzatura alla vendita, non applicando grande attenzione a ciò che potrebbe finire nelle mani dei clienti.