Kingdom Come: Deliverance 2 sta per ricevere il supporto ufficiale per le mod

Warhorse Studios ha annunciato tramite Steam che sta per aggiungere il supporto ufficiale per le mod a Kingdom Come: Deliverance 2 . Il tutto dovrebbe tradursi nel fornire ai modder degli strumenti ufficiali per la realizzazione e, forse, per la distribuzione delle loro opere. Comunque sia non sono stati forniti dettagli in merito, quindi rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti per saperne di più.

Mod che passione

In effetti l'annuncio è stato quantomai stringato: "La Boemia sta per diventare ancora più entusiasmante: il supporto ufficiale per il modding sta arrivando su Steamworks per Kingdom Come: Deliverance II! Restate sintonizzati per maggiori dettagli su come potrete creare, modificare ed espandere la vostra avventura medievale." Questo è tutto.

L'immagine che corredava l'annuncio

Purtroppo non sono state fornite tempistiche per quando potremo godere della patch, quindi non ci resta che aspettare.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Stiamo parlando di un gioco di ruolo ambientato nella Boemia medievale dallo stile tendente al realistico, che sta appassionando milioni di giocatori, come svelato dal team di sviluppo. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.

Attualmente il gioco figura tra i più giocati su Steam, dove è entrato nella top 10 dei più giocati di sempre. È anche primo nella classifica inglese.