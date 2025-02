The Alters è stato rinviato, scopriamo a quando

11 bit studios ha annunciato il rinvio di The Alters, avventura fantascientifica prevista inizialmente per il primo trimestre del 2025. In realtà non c'è una nuova finestra d'uscita. Gli sviluppatori hanno detto che il lancio avverrà comunque nel corso dell'anno, ma senza specificare in che periodo. Il motivo del rinvio è quello classico: migliorare il gioco, sfruttando il tempo di sviluppo supplementare.