Kingdom Come: Deliverance 2 è entrato nella top ten dei single player con più giocatori contemporanei su Steam

Il successo di Kingdom Come: Deliverance 2 può essere misurato anche con la classica metrica dei giocatori contemporanei registrati su Steam, se si considera che nei giorni scorsi è entrato di diritto nella top ten assoluta dei giochi single player con il picco più alto mai registrato sulla piattaforma per quanto riguarda tale valore.

Come abbiamo visto, il gioco ha più che raddoppiato il record di utenti simultanei del primo capitolo, ma non si è fermato lì, perché durante il fine settimana ha aumentato ancora il valore di picco arrivando fino a 256.206 utenti contemporanei online registrati su Steam, garantendogli il decimo posto nella classifica assoluta dei giochi in single player per picco di giocatori connessi.

Sebbene non sia un valore totalmente indicativo dell'andamento di un gioco in termini di vendite, significa comunque che nello scorso fine settimana una grande quantità di giocatori si è riversata nel mondo di Kingdom Come: Deliverance 2, e questo indirettamente conferma il successo riscosso dal gioco.