Echo Aviation Controller è, molto probabilmente, quello che stavi cercando per una simulazione di volo precisa e professionale

Echo Aviation Controller è un device di controllo di volo completo, compatto e portatile, progettato per offrire un'esperienza di simulazione immersiva e realistica ovunque ti trovi. Pensato principalmente per Microsoft Flight Simulator, combina in un unico dispositivo intuitivo tutti i comandi essenziali della cabina di pilotaggio, rendendolo ideale per l'uso domestico, sul divano o persino in viaggio.
Questo controller integra beccheggio, rollio, imbardata, acceleratore, flap, trim e carrello di atterraggio, eliminando la necessità di periferiche aggiuntive. Grazie al suo design ergonomico, Echo Aviation Controller garantisce un controllo naturale e immediato, adatto sia ai piloti virtuali principianti sia a quelli più esperti.
Manovrabilità e personalizzazione dell'Echo Aviation Controller
La manovrabilità di volo è uno dei suoi punti di forza. Il joystick a effetto Hall a 16 bit assicura un input estremamente preciso e fluido, mentre i pedali del timone collegati meccanicamente, anch'essi dotati di sensori a effetto Hall, permettono virate coordinate e un controllo realistico dell'imbardata, senza problemi di deriva nel tempo.
Echo Aviation Controller offre inoltre un elevato livello di personalizzazione. I quattro cursori con fermo e cappucci intercambiabili possono essere configurati per gestire acceleratore, flap, freni aerodinamici o altre funzioni. Le leve dedicate e gli interruttori assegnabili consentono di controllare freno di stazionamento, carrello e ulteriori comandi della cabina, adattando il controller a diversi tipi di aeromobili.
Connettività, batteria e costo dell'Echo Aviation Controller
Dal punto di vista della connettività si tratta di un dispositivo estremamente versatile. Può essere utilizzato in modalità wireless tramite dongle a bassa latenza oppure collegato via cavo USB-C. La batteria integrata da 1200 mAh garantisce fino a 15 ore di autonomia, con indicatore LED di carica integrato nel sistema Honeycomb per tenere sempre sotto controllo lo stato della batteria.
Compatto, leggero e facile da trasportare, Echo Aviation Controller include una custodia protettiva da viaggio. È compatibile con PC e Mac e supporta Microsoft Flight Simulator, X-Plane 11 e 12 e Prepar3D. Può essere acquistato sul sito dell'azienda al prezzo di €149,99.