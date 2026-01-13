6

Dopo il successo di Clair Obscur, l'autore di Split Fiction non vuole che tutti facciano solo AA: vuole i AAA

Josef Fares ha affermato che non si deve imparare la lezione sbagliata da Clair Obscur: Expedition 33, ovvero non si deve ora iniziare a creare solo dei giochi AA, visto che serve varietà e diversità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/01/2026
Josef Fares e i personaggi di It Takes Two
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Articoli News Video Immagini

Clair Obscur: Expedition 33 è a dir poco un ottimo gioco ma è anche e soprattutto un "AA", ovvero un videogioco a budget inferiore al tipico grande videogioco (detto "AAA") creato da una delle molte grandi compagnie mondiali, come Sony, Ubisoft o Nintendo.

Il rumore causato da Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe spingere a pensare che i giochi AA siano la giusta e unica via per l'industria videoludica, ma non tutti la pensano così. Josef Fares, capo del team autore di Split Fiction e It Takes Two, ha detto la propria a riguardo.

Cosa ha detto Fares sui giochi AA

Parlando con The Game Business, Fares ha detto: "Ti ritrovi a sentire, dopo il successo di opere come Clair Obscur: Expedition 33, che opere come i giochi AA stanno prendendo il sopravvento, ma io non sarei in grado di vivere senza un gioco AAA. Io davvero voglio i titoli blockbuster. Non puoi creare GTA con dieci milioni di dollari. Abbiamo bisogno di entrambi".

"È importante non rimanere incastrati in certe idee, come il fatto che i AA siano una cosa nuova o gli indie siano una nuova cosa o 'blah blah blah' siano una nuova cosa. Abbiamo bisogno di diversità. Spero che gli editori non guardino a un gioco come Expedition 33, che ha ottenuto grande successo, e pensino 'oh, i AA sono una cosa nuova. Creiamo solo quelli'. Non credo sia così. Sono stati pubblicati un sacco di giochi AA quest'anno che nessuno ha preso in considerazione. Ricordiamocelo".

Clair Obscur: Expedition 33 è stato creato da un team giovanissimo perché costava meno, ma non solo Clair Obscur: Expedition 33 è stato creato da un team giovanissimo perché costava meno, ma non solo

Piuttosto, Fares desidera che titoli come Clair Obscur e Baldur's Gate 3 spingano a innovare internamente, piuttosto che a copiare una formula di successo. Fares sa bene che gli editori di giochi AAA, a causa dei grandi costi, non amano correre rischi, ma ci sono sviluppatori che comunque ci provano e cita come esempi Naughty Dog, Rockstar Games e Nintendo.

Infine, vi segnaliamo che se pensate che Clair Obscur: Expedition 33 diventi troppo facile alla fine, sappiate che la "colpa" di Final Fantasy 8 e 10.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dopo il successo di Clair Obscur, l'autore di Split Fiction non vuole che tutti facciano solo AA: vuole i AAA