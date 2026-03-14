La sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33 non saprebbe quale finale scegliere: sono tutti figli suoi

Il gioco di Sandfall Interactive consente di scegliere tra due finali differenti , dando ai giocatori una scelta davvero difficile. Lo stesso vale per chi li ha scritti, a quanto pare. La sceneggiatrice principale del gioco, Jennifer Svedberg-Yen, intervistata durante la Game Developers Conference del 2026, ha spiegato che scegliere quale finale preferisce è " come chiedermi di scegliere il mio figlio preferito ".

Secondo l'autrice, questa difficoltà nasce dal modo in cui la storia è stata costruita: i due finali legati ai personaggi di Verso e Maelle sono stati scritti contemporaneamente e progettati per essere interpretati insieme. "Devono essere compresi insieme", spiega Svedberg-Yen, aggiungendo che rappresentano un contrasto intenzionale: "sono una coppia, due facce della stessa moneta, il recto e il verso, se vogliamo".

Quindi non c'è un finale giusto o uno sbagliato, interpretando le sue parole. Svedberg-Ye riconosce che questa risposta potrebbe non piacere a chi spera che il gioco "confermi" quale scelta sia quella giusta. In realtà ogni finale ha un significato diverso sia per i personaggi sia per il destino del mondo in cui vivono. La decisione del giocatore ha quindi uno scopo prettamente riflessivo: "Alla fine, la domanda che vogliamo porre è: la felicità di chi scegliamo di mettere al primo posto?".

Il gioco invita quindi a considerare anche il prezzo delle proprie decisioni: "Quando perseguiamo la felicità di qualcuno, qual è il costo? E valutiamo davvero il costo per gli altri personaggi?". Per questo motivo, conclude l'autrice, i due finali vanno interpretati come un unico insieme narrativo, che mette in luce sia la dimensione emotiva sia quella filosofica della storia.