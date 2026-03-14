La guerra in Iran mette a rischio gli investimenti dell'Arabia nei videogiochi

Uno dei riflessi economici della guerra in Iran sembra emergere anche sul fronte dei videogiochi, visto che l'instabilità della situazione geo-politica dell'area sta mettendo a rischio gli investimenti dell'Arabia Saudita in questo mercato.

Si parla soprattutto dell'enorme progetto da 38 miliardi di dollari che vorrebbe costruire una sorta di "hub" dedicato ai videogiochi nella zona, una grande area dedicata all'eSport e all'intrattenimento videoludico, ma che possa funzionare anche area in grado di attrarre talenti per lo sviluppo di nuovi prodotti.

"È ovvio che questa escalation non giovi alla regione e probabilmente ne modificherà o ne smorzerà l'immagine di luogo stabile e tranquillo in cui la gente desidera recarsi", ha dichiarato nei giorni scorsi Brian Ward, amministratore delegato di Savvy Games Group, in un'intervista rilasciata in occasione della Game Developers Conference di San Francisco.