La politica giapponese contro Donald Trump per l'uso dei videogiochi di Nintendo nella sua propaganda

La politica giapponese ha infine preso posizione contro l'uso di alcuni videogiochi di Nintendo fatto da Donald Trump a fini propagandistici. Chiaramente non è stata né chiesta, né concessa alcuna autorizzazione, ma questo non ha fermato l'account ufficiale della Casa Bianca dal pubblicare post che utilizzano titoli quali Animal Crossing o Wii Sports per la comunicazione politica e militare presidenziale.

Giappone vs Trump

Il 17 aprile, durante una riunione della Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti del Giappone, Il Ministro degli Esteri nipponico, Toshimitsu Motegi, ha criticato apertamente un video pubblicato dall'account ufficiale della Casa Bianca su X. Il filmato, riportato dall'agenzia Kyodo News, mostrava un montaggio in cui le immagini del recente attacco statunitense in Iran venivano intervallate dalla schermata di avvio del Nintendo Wii e da spezzoni di gameplay di Wii Sports.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pur evitando di commentare nel merito la natura militare del video, il ministro Motegi è stato categorico sulla questione legale: "In generale, anche nel caso di istituzioni pubbliche, è inappropriato riprodurre opere protette da copyright senza il permesso del titolare dei diritti".

Come sottolineano i media, non si tratta affatto di uno scivolone isolato per la presidenza Trump, ma dell'ennesimo episodio di un trend ormai consolidato. Lo scorso settembre, l'account X del Dipartimento della Sicurezza Interna e il profilo TikTok della Casa Bianca avevano utilizzato musiche e sequenze tratte dall'anime dei Pokémon per un video promozionale dedicato ai controversi raid dell'ICE, la forza di polizia che ha assassinato almeno due cittadini USA in dei casi molto controversi. La mossa aveva spinto The Pokémon Company a rilasciare una dichiarazione alla BBC, precisando che l'uso della sua proprietà intellettuale non era mai stato autorizzato.

Sempre sul fronte dei Pokémon, l'account X della Casa Bianca ha recentemente pubblicato un'immagine manipolata della copertina del gioco Pokémon Pokopia, modificata ad arte per mostrare lo slogan "Make America Great Again". Anche in questo caso, l'azienda giapponese si è affrettata a smentire qualsiasi coinvolgimento con l'iniziativa.

La tendenza a mescolare operazioni governative americane e cultura pop asiatica aveva già colpito un altro colosso dell'intrattenimento solo il mese scorso. L'account ufficiale X di Yu-Gi-Oh! si era infatti dovuto dissociare pubblicamente da un video della Casa Bianca intitolato "Justice The American Way", in cui le attività delle truppe USA in Iran venivano montate in parallelo con le clip del celebre anime dei duelli di carte.