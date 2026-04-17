Presentato nel corso della cerimonia dei BAFTA Game Awards a Londra, il video alterna immagini simboliche e un'estetica peculiare , rendendo omaggio alla storia di Bond e puntando a introdurre questa versione più giovane e meno esperta del personaggio.

IO Interactive ha pubblicato la sequenza di apertura di 007 First Light cantata da Lana Del Rey , con un brano perfettamente adatto alle atmosfere della saga cinematografica di James Bond e sequenze che richiamano anch'esse la tradizione del franchise.

La parola alle musiche

Finito di recente fra le vittime di una falla nella sicurezza del rating indonesiano, 007 First Light ha presentato anche il nuovo episodio della sua serie di video diari, dedicato in questo caso alle musiche del gioco.

L'episodio include interviste a Dominic Vega, audio e missions director di 007 First Light, e al duo The Flight, responsabile delle musiche originali. I protagonisti raccontano il processo creativo dietro la colonna sonora e le sfide legate all'adattare l'identità musicale di Bond a una nuova era videoludica.