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BAFTA Games Awards 2026, Clair Obscur e tutti gli altri vincitori

Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio di Best Game ai BAFTA Games Awards 2026: vediamo la lista completa dei vincitori.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/04/2026
Gustave, uno dei personaggi di Clair Obscur: Expedition 33

Si è appena svolta la cerimonia di assegnazione dei BAFTA Games Awards 2026, durante cui sono stati annunciati tutti i vincitori di questa edizione, con Clair Obscur: Expedition 33 che si è aggiudicato il premio di Best Game.

  • Multiplayer: Arc Raiders
  • Artistic Achievement: Death Stranding 2: On the Beach
  • Evolving Game: No Man's Sky
  • Performer in a Supporting Role: Jeffrey Wright - Dispatch
  • British Game: Atomfall
  • Game Design: Blue Prince
  • Animation: Dispatch
  • Technical Achievement: Ghost of Yotei
  • Family: Lego Party
  • Audio Achievement: Dispatch
  • Music: Ghost of Yotei
  • Narrative: Kingdom Come: Deliverance II
  • New Intellectual Property: South of Midnight
  • Debut Game: Clair Obscur: Expedition 33
  • Game Beyond Entertainment: Despelote
  • Performer in a Leading Role: Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
  • Best Game: Clair Obscur: Expedition 33

L'RPG sviluppato da Sandfall Interactive ha ottenuto tre riconoscimenti su dodici nomination, portandosi a casa oltre al premio principale anche quello come Debut Game e la statuetta assegnata a Jennifer English per la sua interpretazione.

Le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW Le nomination dei BAFTA Games Awards 2026: Clair Obscur ne ottiene molte, ma non quanto The Last of Us e GoW

Tre premi anche per Dispatch: il titolo firmato AdHoc Studio ha conquistato i riconoscimenti per miglior animazione, eccellenza audio e miglior performance di supporto per Jeffrey Wright.

Gli altri premi

L'attore di Daredevil, Charlie Cox, ha finalmente giocato Clair Obscur: Expedition 33, che si pone come il grande protagonista di questa edizione dei BAFTA Games Awards, ma come abbiamo visto non è certamente l'unico titolo che è stato premiato durante l'evento.

Il brillante Blue Prince ha portato a casa il premio per il Game Design, mentre Atomfall si è aggiudicato il titolo di miglior gioco britannico. PlayStation Studios ha ottenuto tre premi: eccellenza artistica per Death Stranding 2: On the Beach, realizzazione tecnica e colonna sonora per Ghost of Yotei.

Il premio per il miglior gioco in continua evoluzione è andato a No Man's Sky, mentre il multiplayer dell'anno è stato assegnato ad ARC Raiders. Kingdom Come: Deliverance 2 ha ottenuto il riconoscimento per la miglior narrativa, laddove invece South of Midnight è stato premiato come nuova proprietà intellettuale.

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