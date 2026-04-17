BAFTA Games Awards 2026, Clair Obscur e tutti gli altri vincitori

Tre premi anche per Dispatch : il titolo firmato AdHoc Studio ha conquistato i riconoscimenti per miglior animazione, eccellenza audio e miglior performance di supporto per Jeffrey Wright.

L'RPG sviluppato da Sandfall Interactive ha ottenuto tre riconoscimenti su dodici nomination , portandosi a casa oltre al premio principale anche quello come Debut Game e la statuetta assegnata a Jennifer English per la sua interpretazione.

Si è appena svolta la cerimonia di assegnazione dei BAFTA Games Awards 2026 , durante cui sono stati annunciati tutti i vincitori di questa edizione, con Clair Obscur: Expedition 33 che si è aggiudicato il premio di Best Game.

Gli altri premi

L'attore di Daredevil, Charlie Cox, ha finalmente giocato Clair Obscur: Expedition 33, che si pone come il grande protagonista di questa edizione dei BAFTA Games Awards, ma come abbiamo visto non è certamente l'unico titolo che è stato premiato durante l'evento.

Il brillante Blue Prince ha portato a casa il premio per il Game Design, mentre Atomfall si è aggiudicato il titolo di miglior gioco britannico. PlayStation Studios ha ottenuto tre premi: eccellenza artistica per Death Stranding 2: On the Beach, realizzazione tecnica e colonna sonora per Ghost of Yotei.

Il premio per il miglior gioco in continua evoluzione è andato a No Man's Sky, mentre il multiplayer dell'anno è stato assegnato ad ARC Raiders. Kingdom Come: Deliverance 2 ha ottenuto il riconoscimento per la miglior narrativa, laddove invece South of Midnight è stato premiato come nuova proprietà intellettuale.