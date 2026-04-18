I fan di GTA 6 sono così disperati che stanno contando gli alberi dei trailer

L'assenza di aggiornamenti su Grand Theft Auto 6 sta portando i fan a compiere imprese al limite del maniacale, nonché a elaborare teorie completamente assurde . Dopo ben 13 anni dall'ultimo capitolo, l'hype per uno dei videogiochi più attesi di tutti i tempi è talmente alto che un utente di Reddit, noto come Temporary-Cicada-392, si è preso la briga di contare la vegetazione in un singolo fotogramma del trailer ufficiale, arrivando alla strabiliante cifra complessiva di 14.287 alberi .

Perché lo fai?

Il motivo di questo sforzo titanico? Come ha spiegato lui stesso, l'obiettivo era "ottenere una vera e propria metrica sulla densità della mappa". Stando ai suoi calcoli, il motore grafico di Rockstar Games starebbe gestendo una vegetazione quattro volte più densa rispetto a quella già impressionante di Red Dead Redemption 2, anche se il fan ammette candidamente che il suo conteggio potrebbe essere impreciso "forse di un paio di centinaia".

Per quanto possa sembrare assurdo arrivare a sezionare un trailer in questo modo, il fenomeno non sorprende. La community sta vivisezionando ogni singolo frame e screenshot alla ricerca di dettagli sfuggiti a una prima occhiata, spingendosi persino a spulciare gli annunci di lavoro di Rockstar per intuire quali nuove figure professionali lavoreranno al titolo. A tenere banco sono anche i leak: alcune recenti indiscrezioni, ad esempio, suggeriscono che i personaggi non giocanti che popoleranno lo stato di Leonida saranno i più avanzati mai visti nell'intera saga.

L'attenzione, però, resta inevitabilmente puntata sulla fatidica data di lancio, attualmente fissata per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali su eventuali ritardi da parte degli sviluppatori, lo scetticismo tra i giocatori abbonda, complice la storica tendenza dell'azienda ai rinvii dell'ultimo minuto.