Secondo una nuova teoria dei fan sul terzo trailer di GTA 6, il rinvio del gioco era pianificato dall'inizio

I videogiocatori ormai hanno solo due certezze nella vita: i prezzi aumentati di console e giochi e l'impossibilità che la comunità di GTA 6 non produca teorie strampalate su ogni dettaglio del gioco. Come saprete, ecentemente Rockstar Games ne rinviato l'uscita al 19 novembre 2026, dopo che il gioco era già stato posticipato più volte rispetto ai piani iniziali. In origine si parlava infatti di una finestra di lancio nel 2025, poi di maggio 2026, e infine della nuova data ufficiale.
A partire da questo rinvio è nata su Reddit una nuova e fiammante teoria complottista, chiamata teoria dei 177 giorni. Alcuni utenti hanno notato una coincidenza numerica che ha fatto partire una serie di ragionamenti che hanno portato a delle conclusioni discutibili.
Coincidenze?
Comunque sia, vediamo di che cosa si tratta. Tra il terzo trailer di Red Dead Redemption 2 e la sua uscita passarono 177 giorni, lo stesso numero di giorni che ora separa la vecchia data ufficiale di GTA 6 (26 maggio 2026) dalla nuova di novembre.
Da qui l'idea che Rockstar stia seguendo un piano preciso e che proprio il 26 maggio sia la data fissata per un grande annuncio, magari per il terzo trailer del gioco. A supporto di questa teoria, i fan hanno preso le dichiarazioni finanziarie di Take-Two, che parlano di inizio del marketing in estate.
Chiaramente non ci sono conferme ufficiali in merito e la suddetta teoria va presa per quella che è, visto anche che ha alle spalle un cimitero di teorie che si sono rivelate completamente infondate.
Quindi, la risposta più probabile alla domanda "perché Rockstar ha rinviato il gioco più volte?" Rimane ancora: "per rifinirlo meglio in vista dell'uscita", come del resto riferito da diverse fonti interne nel corso degli ultimi mesi.
Mettiamola così, da qui all'uscita del gioco, se venissero elaborate teorie sul terzo trailer per ciascuno dei giorni che mancano al momento tanto atteso, almeno una azzeccherebbe. Il che non la renderebbe meno assurda.