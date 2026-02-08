Secondo una nuova teoria dei fan sul terzo trailer di GTA 6, il rinvio del gioco era pianificato dall'inizio

I videogiocatori ormai hanno solo due certezze nella vita: i prezzi aumentati di console e giochi e l'impossibilità che la comunità di GTA 6 non produca teorie strampalate su ogni dettaglio del gioco. Come saprete, ecentemente Rockstar Games ne rinviato l'uscita al 19 novembre 2026, dopo che il gioco era già stato posticipato più volte rispetto ai piani iniziali. In origine si parlava infatti di una finestra di lancio nel 2025, poi di maggio 2026, e infine della nuova data ufficiale.

A partire da questo rinvio è nata su Reddit una nuova e fiammante teoria complottista, chiamata teoria dei 177 giorni. Alcuni utenti hanno notato una coincidenza numerica che ha fatto partire una serie di ragionamenti che hanno portato a delle conclusioni discutibili.