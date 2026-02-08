Alcuni riferimenti ad Half-Life 3 sono spuntati nell'ultimo aggiornamento di Deadlock

Half-Life 3 è ormai considerabile una specie di leggenda urbana del settore, visto l'ultissimo numero di voci che lo riguardano, alcune risalenti a vent'anni fa. L'ultimo è recentissimo e segue la scia della recente new wave di rumor che lo vogliono in arrivo a breve. Il data miner Gabe Follower, specializzato in titoli di Valve, ha scritto in un post su X di aver trovato prove dell'esistenza di " HLX " nell'ultimo aggiornamento di Deadlock .

Se non ne avete sentito parlare, Deadlock è l'ultimo gioco di Valve conosciuto. Si tratta di uno sparatutto MOBA in terza persona 6 contro 6 attualmente ancora nemmeno presentato ufficialmente. HLX, invece, è il presunto nome in codice di Half-Life 3.

Gabe Follower ha anche spiegato, in un post successivo: "Di per sé non è così interessante, ma è un'ulteriore conferma che HLX è sopravvissuto alla pausa invernale di Valve."

Cosa potrebbe significare? Forse che Valve sta utilizzando delle risorse di Half-Life 3 in Deadlock? Nel caso, sarebbe anche la conferma dell'esistenza del gioco, atteso ormai da più di due decenni.

Qualcuno vuole che accompagnerà il lancio delle nuove Steam Machine, ma non ci sono conferme in merito. Del resto, se fosse un'esclusiva, anche solo temporale, sarebbe un bel traino per il nuovo hardware, anche se Valve ha negato questa possibilità.