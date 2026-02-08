L'IA generativa di Roblox parte bene: con l'accusa di aver plagiato Clair Obscur: Expedition 33

Una settimana dopo che Google ha presentato il suo strumento di IA per la generazione di mondi, Project Genie, Roblox ha introdotto uno strumento IA proprietario chiamato "real-time dreaming", che permette ai giocatori di generare oggetti 3D interattivi, ambienti e altro ancora via prompt. La compagnia ha definito la tecnologia "generazione 4D" e ha spiegato che è alimentata dal "Cube Foundation Model" dell'azienda. Peccato che il primo esempio concreto delle potenzialità di questo strumento sia stato un clone di Clair Obscur: Expedition 33, da cui l'accusa di plagio da parte della comunità.