Con Project Genie di Google, il vostro gatto diventerà il protagonista di un videogioco open-world

Google ha annunciato Project Genie, un nuovo strumento in grado di creare scene realistiche a partire da semplici suggerimenti. Volete diventare i protagonisti di un videogioco oppure divertirvi a sperimentare in tanti modi diversi? Da una semplice bozza potrete plasmare un vero e proprio mondo basato sulle vostre idee. Vediamo come funziona.
Cos’è Project Genie e come si usa
Prima di tutto, non aspettatevi un vero e proprio videogioco complesso, piuttosto uno strumento interattivo che vi permetterà di dare forma alle vostre idee creative. Inoltre, data la sua complessità, è necessario essere abbonati al piano Google AI Ultra. Fatte queste premesse, vediamo come funziona. Project Genie ricorda per certi versi Nano Banana Pro: potrete descrivere il mondo che volete creare, lo stile artistico oppure caricare direttamente un contenuto multimediale da cui trarre ispirazione (tra poco vedrete meglio).
Lo strumento mostrerà un'anteprima, consentendovi di perfezionare ulteriormente l'aspetto del mondo. Ovviamente avrete bisogno di un avatar: potrà avere la forma di una sfera, un oggetto qualsiasi, un animale, una persona, voi stessi o i vostri amici a quattro zampe.
Fatto ciò, potrete esplorare liberamente l'ambiente virtuale circostante, che sia volando, guidando, camminando o cavalcando. La scelta spetterà esclusivamente a voi!
Durante l'esplorazione, Genie creerà il mondo intorno a voi in tempo reale, che si tratti di foreste, città o scenari più particolari. Come potete vedere dai video, avrete a disposizione anche dei comandi classici per spostarvi, ovvero i tasti WASD e la barra spaziatrice per saltare.
Uno strumento creativo
Project Genie si basa su Genie 3, modello in grado di generare ambienti fotorealistici da poter esplorare per l'appunto in tempo reale.
Questo modello utilizza una profonda comprensione degli ambienti fisici per simularli, consentendo di esplorarli e offrendo un'interazione fluida a una velocità di 20-24 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 720p. E voi che ne pensate? Provereste questo strumento? Fatecelo sapere nei commenti.