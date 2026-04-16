L'attore di Daredevil, Charlie Cox, ha finalmente giocato Clair Obscur: Expedition 33

Ha cambiato idea qualche mese fa, quando dopo i tanti riconoscimenti ricevuti è salita in lui la curiosità sul progetto di cui era stato una parte importante, avendo interpretato un personaggio amato come Gustave.

È una questione che a quanto pare stava particolarmente a cuore ai giocatori, considerando quante volte sono state poste domande all'attore di Daredevil sul fatto che avesse giocato o meno al titolo Sandfall, ma Cox non sembrava inizialmente dare peso alla prova diretta del videogioco.

L'attore Charlie Cox, doppiatore di Gustave , ha finalmente iniziato a giocare a Clair Obscur: Expedition 33 , una cosa che da tempo diceva di dover fare ma su cui ha deciso di impegnarsi solo di recente, come riferito in un'intervista pubblicata da GamesRadar.

Le prime impressioni

D'altra parte, il successo riscosso da Gustave, al di là del suo particolare ruolo nella storia di Clair Obscur: Expedition 33, è derivato anche dalla grande interpretazione di Cox, dunque il suo ruolo ha avuto un notevole peso nel successo.

Cox sembrava non sapere bene come gestire tutto il clamore suscitato, cosa che lo ha ulteriormente convinto a fare il grande passo di entrare nel mondo del gioco e capire di cosa si trattasse, forse anche per evitare di continuare a sentirsi un "truffatore", come aveva riferito in passato, per il fatto di aver intrapreso il progetto un po' per caso e averci passato, in definitiva, un numero di ore piuttosto scarso.

Inoltre, Cox ha continuato a ripetere a tutti che non è un appassionato di videogiochi, e di sentirsi anche intimidito all'idea di giocare a un titolo di 50 ore e di non conoscere la trama generale.

L'atteggiamento di Cox nei confronti di Expedition 33 è diventato sorta di meme anche tra i suoi colleghi del cast, che venivano costantemente sollecitati a chiedere quando l'attore avrebbe finalmente giocato, e la cosa pare si sia finalmente smossa.

Un anno dopo, Cox ha finalmente mantenuto la promessa e, in un'intervista con GamesRadar, ha svelato di aver iniziato a giocare. In particolare, Cox ha detto di aver sperimentato la parte del gioco di ruolo in cui viene introdotto il concetto di Gommage, sottolineando di aver girato un po' per il mondo di gioco e di aver "raccolto informazioni".

"Non sono molto bravo, perché ovviamente ci vuole una certa abilità, ma ci ho giocato", ha detto Cox. "Non mi sembrava proprio di essere me... Non mi sono sentito me stesso, mi sono sentito Gustave", ha aggiunto Cox.