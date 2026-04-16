Phasmophobia incontra Alan Wake 2 in un evento speciale, presentato in trailer

In occasione del Galaxies Spring Showcase, Kinetic Games e Remedy Entertainment hanno presentato in trailer un evento davvero speciale, che vede Phasmophobia incontrare Alan Wake 2 in una bizzarra sovrapposizione di mondi.
Si tratta del primo evento di questo tipo per Phasmophobia, ovvero la prima collaborazione con un altro franchise videoludico, ed è una serie di notevole livello quella scelta per questo particolare debutto, con l'horror Remedy che si fonde, in questo caso, con la peculiare simulazione di caccia ai fantasmi.
Il tutto si basa su una sovrapposizione fra dimensioni diverse, un elemento che ricorre nella narrazione di Alan Wake e Control e che in effetti può avere ripercussioni sensate all'interno del mondo di Phasmophobia.
Una sovrapposizione di dimensioni diverse
L'evento "Phasmophobia by Alan Wake" sarà disponibile dal 12 maggio su PC e console, con ulteriori dettagli che verranno svelati in seguito ma con già un primo trailer di presentazione che mostra qualcosa di quello che ci potremo trovare davanti. [embed yt= 6QT5eMOdOsQ]Il mondo di Alan Wake 2 porta una nuova presenza all'interno di Phasmophobia, che si ripercuote in ambientazioni familiari, cambia nell'ombra e presenta misteri e minacce nuove anche per i cacciatori di fantasmi più esperti.
"In Remedy ci sono molti fan di Phasmophobia, quindi è stata un'opportunità elettrizzante poter unire questi due mondi horror in questa collaborazione da sogno - o meglio, da incubo", ha dichiarato Sam Lake, direttore creativo di Remedy Entertainment. "È stato un vero piacere scriverla. I nostri due mondi contorti si amplificano a vicenda alla perfezione".
"Lavorare con Remedy è stata un'esperienza incredibile, e il modo in cui questi due mondi si sovrappongono ha aperto alcune possibilità inquietanti che non vediamo l'ora che i giocatori esplorino", ha dichiarato Daniel Knight, CEO di Kinetic Games. "È un crossover naturale, e il nostro team artistico ha lavorato sodo per catturare l'atmosfera di Alan Wake 2, portando l'essenza di alcune delle location iconiche del gioco in Phasmophobia. Non vediamo l'ora che i fan di entrambi i giochi scoprano cosa riserva l'evento del 12 maggio".