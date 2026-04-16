Phasmophobia incontra Alan Wake 2 in un evento speciale, presentato in trailer

Il tutto si basa su una sovrapposizione fra dimensioni diverse, un elemento che ricorre nella narrazione di Alan Wake e Control e che in effetti può avere ripercussioni sensate all'interno del mondo di Phasmophobia.

In occasione del Galaxies Spring Showcase, Kinetic Games e Remedy Entertainment hanno presentato in trailer un evento davvero speciale , che vede Phasmophobia incontrare Alan Wake 2 in una bizzarra sovrapposizione di mondi.

Una sovrapposizione di dimensioni diverse

L'evento "Phasmophobia by Alan Wake" sarà disponibile dal 12 maggio su PC e console, con ulteriori dettagli che verranno svelati in seguito ma con già un primo trailer di presentazione che mostra qualcosa di quello che ci potremo trovare davanti. [embed yt= 6QT5eMOdOsQ]Il mondo di Alan Wake 2 porta una nuova presenza all'interno di Phasmophobia, che si ripercuote in ambientazioni familiari, cambia nell'ombra e presenta misteri e minacce nuove anche per i cacciatori di fantasmi più esperti.

"In Remedy ci sono molti fan di Phasmophobia, quindi è stata un'opportunità elettrizzante poter unire questi due mondi horror in questa collaborazione da sogno - o meglio, da incubo", ha dichiarato Sam Lake, direttore creativo di Remedy Entertainment. "È stato un vero piacere scriverla. I nostri due mondi contorti si amplificano a vicenda alla perfezione".

"Lavorare con Remedy è stata un'esperienza incredibile, e il modo in cui questi due mondi si sovrappongono ha aperto alcune possibilità inquietanti che non vediamo l'ora che i giocatori esplorino", ha dichiarato Daniel Knight, CEO di Kinetic Games. "È un crossover naturale, e il nostro team artistico ha lavorato sodo per catturare l'atmosfera di Alan Wake 2, portando l'essenza di alcune delle location iconiche del gioco in Phasmophobia. Non vediamo l'ora che i fan di entrambi i giochi scoprano cosa riserva l'evento del 12 maggio".