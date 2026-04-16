When Sirens Fall Silent: un nuovo e inquietante trailer per l'horror di LKA

In occasione del Galaxies Spring Showcase è tornato a mostrarsi anche When Sirens Fall Silent, il nuovo horror del team italiano LKA e del publisher Wired Productions, con un inquietante trailer che ha mostrato l'Atto 2: The Station.

Il secondo atto dell'avventura si apre in una stazione di Polizia, dove la protagonista Mila si ritrova a visionare il video di Aglae, la ragazza rapita vista nel primo trailer del gioco, con tutti gli inquietanti misteri che emergono da questo enigmatico documento.

Il messaggio termina con la strana menzione di "sirene", cosa che rende il tutto ancora più oscuro e confuso, ma il caso prende una piega inaspettata già dalle prime ore.