When Sirens Fall Silent: un nuovo e inquietante trailer per l'horror di LKA

In occasione del Galaxies Spring Showcase è tornato a mostrarsi anche When Sirens Fall Silent, il nuovo horror del team italiano LKA e del publisher Wired Productions, con un inquietante trailer che ha mostrato l'Atto 2: The Station.
Il secondo atto dell'avventura si apre in una stazione di Polizia, dove la protagonista Mila si ritrova a visionare il video di Aglae, la ragazza rapita vista nel primo trailer del gioco, con tutti gli inquietanti misteri che emergono da questo enigmatico documento.
Il messaggio termina con la strana menzione di "sirene", cosa che rende il tutto ancora più oscuro e confuso, ma il caso prende una piega inaspettata già dalle prime ore.
Un'ambientazione peculiare
Dagli autori di Martha is Dead e The Town of Light, When Sirens Fall Silent è una nuova avventura horror caratterizzata da un'ambientazione particolare: ci troviamo infatti nell'Italia degli anni 90, alle prese con un caso decisamente inquietante.
Protagonista della storia è Mila, una poliziotta tormentata che indaga su un oscuro caso di omicidi e rapimenti. Man mano che avanza nell'indagine, la detective si ritroverà ad affrontare un vortice di caos e violenza, che deriva anche dal passato della protagonista.
Nel nuovo trailer vediamo alcune fasi all'inizio delle indagini, con Mila e un collega all'interno della stazione di Polizia da cui parte la storia, ambientazione che richiama peraltro alcuni elementi tipici dello scenario scelto, ovvero l'Italia alla fine del secolo scorso.