Echoes of Aincrad: Sword Art Online mostra il suo gameplay in un trailer dal Galaxies Spring

Annunciato con un trailer lo scorso marzo, Echoes of Aincrad: Sword Art Online e un nuovo e ambizioso action RPG basato sulla serie di light novel scritta da Reki Kawahara e ha la data di uscita fissata per il 10 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portandoci all'interno del mondo virtuale di Aincrad.

Bandai Namco ha mostrato Echoes of Aincrad: Sword Art Online con un nuovo trailer del gameplay in occasione del Galaxies Spring Showcase , dando modo di vedere qualcosa di più di questa nuova avventura collegata al celebre mondo che comprende anche racconti e anime.

Il castello volante di Aincrad

In Echoes of Aincrad: Sword Art Online i giocatori prendono parte a intensi combattimenti in tempo reale con una progressione all'interno dei livelli letali del castello volante di Aincrad: man mano che l'avventura procede, ogni nuovo livello garantisce punti crescita da utilizzare per potenziare le proprie caratteristiche in classico stile RPG.

Oltre alla possibilità di modificare le proprie abilità, tra le quali anche un'ampia gamma di abilità speciali, i giocatori possono anche conquistare e scegliere numerose armature e armi, modificando sensibilmente aspetto e caratteristiche dei personaggi.

In Echoes of Aincrad: Sword Art Online le battaglie ruotano attorno al sistema Switch, che consente ai giocatori di cambiare ruolo senza soluzione di continuità e concatenare attacchi alternando azioni autonome del partner o facendo sì che il partner attenda gli attacchi del giocatore e divida il danno.

A quanto pare, Echoes of Aincrad: Sword Art Online avrà una modalità che cancellerà i salvataggi in caso di morte.