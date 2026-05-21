Echoes of Aincrad: Sword Art Online spiega le meccaniche di gioco principali in un nuovo trailer

Bandai Namco e Game Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Echoes of Aincrad: Sword Art Online , dedicato alle principali meccaniche di gioco . Il filmato è disponibile nel player qui sotto.

La vita dell’avventuriero in Aincrad

Il trailer introduce le basi del nuovo mondo virtuale, partendo dalla creazione dell'avatar, personalizzabile in ogni dettaglio, dal volto alla corporatura fino allo stile generale. Una volta entrati ad Aincrad, l'esplorazione diventa centrale: i vari piani offrono aree ampie e diversificate, ricche di segreti.

Attivando i checkpoint sparsi per la mappa, è possibile sbloccare nuove porzioni dell'area, rivelando tesori, meccanismi speciali, percorsi nascosti e scorciatoie. Le città‑base, come la Town of Beginnings, fungono da hub per potenziare e fondere armi, acquistare o creare oggetti, gestire l'equipaggiamento e far crescere il proprio avatar.

Il combattimento è uno degli elementi cardine dell'esperienza. La gestione delle risorse, ovvero HP, Stamina e SP, determina la capacità di attaccare, schivare, parare e utilizzare le Sword Skills, tecniche potenti ma dispendiose in termini di SP. La sopravvivenza richiede anche l'uso di cristalli curativi, pozioni e strumenti di supporto come mine, pietre esplosive e oggetti debilitanti.

Il sistema di armi include sei categorie: spade, asce a due mani, daghe, rapiere, spadoni e mazze, ciascuna con stili e punti di forza distinti. La scelta dell'arma influisce sulle statistiche da potenziare tramite i Growth Points ottenuti salendo di livello. Ogni missione permette inoltre di portare con sé un partner, dotato di abilità di supporto e tecniche combinate. Il giocatore può alternare tra Switch Mode, che divide l'attenzione dei nemici, e Free Mode, utile per coordinare attacchi simultanei o gestire gruppi più numerosi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Echoes of Aincrad: Sword Art Online sarà disponibile dal 10 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.