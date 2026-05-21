LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser

Tramite un breve teaser sulla sua app ufficiale, Nintendo ha annunciato LEGO Donkey Kong: un nuovo set realizzato dalla casa giapponese in collaborazione con LEGO e dedicato appunto al celebre personaggio.
Il video, della durata di una manciata di secondi, mostra soltanto un barile che rotola e rimanda all'arrivo di ulteriori dettagli, dunque bisognerà avere un pizzico di pazienza per conoscere le caratteristiche di questa produzione.
L'ennesima, considerando l'ormai consolidata partnership fra Nintendo e LEGO, che va avanti da diversi anni e ha portato nelle case degli appassionati numerosi set di grande qualità, a partire naturalmente dalla linea LEGO Super Mario, con i suoi personaggi interattivi.
Dopo il successo di Donkey Kong Bananza, si è pensato dunque di spingere ulteriormente DK dedicandogli un set LEGO: a breve scopriremo esattamente di che si tratta.
Una striscia positiva
A poche settimane dalla presentazione di Luigi & Mach 8, il nuovissimo set di LEGO Super Mario: Mario Kart, la collaborazione fra Nintendo e LEGO continua a sfornare piccoli gioielli e il nome di Donkey Kong arriva sicuramente nel momento migliore per questo personaggio.
Il set avrà il compito di consolidare un percorso finora lastricato di successi, grazie alla qualità dei set dedicati ad Animal Crossing, al maestoso Grande Albero Deku tratto dalla serie The Legend of Zelda e naturalmente alla replica in mattoncini di plastica del Game Boy.
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