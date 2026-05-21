LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser

Tramite un breve teaser sulla sua app ufficiale, Nintendo ha annunciato LEGO Donkey Kong: un nuovo set realizzato dalla casa giapponese in collaborazione con LEGO e dedicato appunto al celebre personaggio.

Il video, della durata di una manciata di secondi, mostra soltanto un barile che rotola e rimanda all'arrivo di ulteriori dettagli, dunque bisognerà avere un pizzico di pazienza per conoscere le caratteristiche di questa produzione.

L'ennesima, considerando l'ormai consolidata partnership fra Nintendo e LEGO, che va avanti da diversi anni e ha portato nelle case degli appassionati numerosi set di grande qualità, a partire naturalmente dalla linea LEGO Super Mario, con i suoi personaggi interattivi.

Dopo il successo di Donkey Kong Bananza, si è pensato dunque di spingere ulteriormente DK dedicandogli un set LEGO: a breve scopriremo esattamente di che si tratta.