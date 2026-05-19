Unreal Engine 5.8 potrebbe portare a miglioramenti di performance su Nintendo Switch 2

Epic Games ha recentemente pubblicato una preview per la nuova versione del suo celebre motore grafico, con Unreal Engine 5.8 che presenta diverse novità interessanti, tra le quali una che potrebbe portare a miglioramenti di performance su Nintendo Switch 2 in particolare e sui dispositivi portatili in generale.
Si parla di un'evoluzione sostanziale per quanto riguarda Lumen, il sistema di illuminazione globale integrato in Unreal Engine 5, che dovrebbe ora risultare molto più leggero e veloce su "dispositivi handheld", in base a quanto riferito da Epic Games.
Non viene menzionato specificamente Nintendo Switch 2, ma si parla di "Console portatili", definizione piuttosto vaga che può comprendere ormai un'ampia gamma di dispositivi come ROG Ally e simili, ma in cui rientra pienamente la console Nintendo.
Miglioramenti evidenti in arrivo?
In effetti, Nintendo Switch 2 fatica spesso con i giochi basati su Unreal Engine, e il sistema di illuminazione può risultare pesante da gestire per l'hardware della console, dunque questo miglioramento potrebbe avere effetti notevoli su questa.
Si parla di un cambio nella tecnologia che ora supporta un sistema diverso per la gestione della luce, il quale a quanto pare risulta particolarmente indicato per le piattaforme portatili, come nuovo sistema di default.
"Lumen ora supporta l'illuminazione globale di qualità media tramite Irradiance Fields con Probe Occlusion", sj legge nel documento di Epic games. "È due volte più veloce rispetto alla modalità di alta qualità di Lumen - che punta a 60 fps su PlayStation 5 - pur mantenendo la direzione artistica dei giochi che si basano sull'illuminazione globale".
"Questa modalità è la nuova impostazione predefinita per le console portatili di attuale generazione, dove può essere utilizzata a 60 fps, ed è supportata anche su PC".
Unreal Engine 5.8 potrebbe dunque portare a novità molto interessanti per Nintendo Switch 2, considerando anche che alcuni giochi Nintendo vengono sviluppati su tale motore, come Princess Peach: Showtime, Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica e probabilmente Yoshi and the Mysterious Book.
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