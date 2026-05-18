Altri set LEGO Nintendo su Mario e Animal Crossing verranno rimossi dal mercato

A quanto pare, LEGO ha intenzione di dare una rinfrescata al proprio catalogo rimuovendo diversi altri set dedicati a serie Nintendo come Mario e Animal Crossing, dunque se siete interessati potrebbe essere saggio procedere con l'acquisto di alcuni di questi, prima che sia troppo tardi.
Si tratta di diversi prodotti anche piuttosto interessanti, che evidentemente dovranno fare spazio ad altre novità in arrivo da parte di LEGO nei prossimi mesi, visto che sono stati inseriti nella sezione "Presto fuori catalogo" sul sito ufficiale della compagnia.
Non ci sono tempistiche molto precise per ognuno di questi, ma come abbiamo visto con il set lego di The Legend of Zelda sul Grande Albero Deku la rimozione potrebbe avvenire nel giro di poche settimane.
Diversi prodotti interessanti
Potete trovare l'elenco completo dei set che verranno rimossi prossimamente dal mercato a questo indirizzo sul sito LEGO, mentre a quest'altro trovate la selezione dei set relativi in particolare ai franchise Nintendo.
Sono davvero parecchi set che si apprestano ad abbandonare il mercato, dunque tra questi potrebbe esserci qualcosa che fa al caso vostro e che potrebbe presto diventare fin troppo esclusivo.
Sul fronte Super Mario, troviamo il set della Pianta Piranha da 540 pezzi (64,99€), il Principe Florian e Bowser castello da 1251 pezzi (99,99€), il Kart Standard di Mario Kart (19,99€) e vari altri set di Mario Kart, ma si tratta solo di alcuni esempi.
Sul fronte Animal Crossing, verranno presto rimossi i set Bonny in campeggio da 164 pezzi a 19,99€, La Roulotte e il negozio di giardinaggio di Florindo da 263 pezzi a 29,99€ e Case Creative: le quattro stagioni da 814 pezzi a 89,99€, quest'ultimo praticamente un mini-villaggio di Animal Crossing da costruire.
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