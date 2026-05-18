Altri set LEGO Nintendo su Mario e Animal Crossing verranno rimossi dal mercato

A quanto pare, LEGO ha intenzione di dare una rinfrescata al proprio catalogo rimuovendo diversi altri set dedicati a serie Nintendo come Mario e Animal Crossing, dunque se siete interessati potrebbe essere saggio procedere con l'acquisto di alcuni di questi, prima che sia troppo tardi.

Si tratta di diversi prodotti anche piuttosto interessanti, che evidentemente dovranno fare spazio ad altre novità in arrivo da parte di LEGO nei prossimi mesi, visto che sono stati inseriti nella sezione "Presto fuori catalogo" sul sito ufficiale della compagnia.

Non ci sono tempistiche molto precise per ognuno di questi, ma come abbiamo visto con il set lego di The Legend of Zelda sul Grande Albero Deku la rimozione potrebbe avvenire nel giro di poche settimane.