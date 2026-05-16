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LEGO sta per rimuovere il set di Zelda con il Grande Albero Deku dal mercato

LEGO rimuoverà il set di The Legend of Zelda dedicato al Grande Albero Deku dal prossimo luglio, dunque queste sono le ultime possibilità per poterlo acquistare sul mercato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/05/2026
LEGO Zelda: Il Grande Albero Deku

LEGO pare abbia intenzione di rimuovere dal mercato il set di Zelda dedicato al Grande Albero Deku a luglio, dunque se siete intenzionati all'acquisto potrebbe esserci rimasto poco tempo per procedere.

La decisione è piuttosto sorprendente, considerando che il Grande Albero Deku è stato lanciato solo a gennaio del 2025 ed è sul mercato da relativamente poco tempo, essendo peraltro uno dei pochi set dedicati a The Legend of Zelda, con il nuovo incentrato sulla Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon. Si tratta di un set di grandi dimensioni e dal prezzo non indifferente, considerando che viene venduto a 299€ sul sito ufficiale, il quale comunica, in queste ore, che verrà anche presto rimosso dal mercato.

Una vita breve

Il set di LEGO The Legend of Zelda - Il Grande Albero Deku verrà rimosso dal mercato a luglio, comunica la compagnia, dunque non c'è molto tempo per poterlo acquistare nel caso siate interessati.

La confezione del grande albero Deku di Lego
La confezione del grande albero Deku di Lego

Si tratta del set numero 77092 che riproduce una delle più celebri ambientazioni di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, consento di costruire il Grande Albero Deku in due diverse versioni, trattandosi di un pacchetto 2 in 1.

Il set LEGO del Grande Albero Deku di Zelda ha una data di uscita e un prezzo ufficiale Il set LEGO del Grande Albero Deku di Zelda ha una data di uscita e un prezzo ufficiale

Nella confezione si trovano 2.500 pezzi per la costruzione dello scenario oltre che tre versioni di Link e una della Principessa Zelda, con vari accessori collegati.

Nel frattempo, LEGO ha lanciato anche il set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time - La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon, che riproduce l'epica battaglia del capitolo per Nintendo 64.

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