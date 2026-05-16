LEGO sta per rimuovere il set di Zelda con il Grande Albero Deku dal mercato

LEGO pare abbia intenzione di rimuovere dal mercato il set di Zelda dedicato al Grande Albero Deku a luglio, dunque se siete intenzionati all'acquisto potrebbe esserci rimasto poco tempo per procedere.
La decisione è piuttosto sorprendente, considerando che il Grande Albero Deku è stato lanciato solo a gennaio del 2025 ed è sul mercato da relativamente poco tempo, essendo peraltro uno dei pochi set dedicati a The Legend of Zelda, con il nuovo incentrato sulla Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon. Si tratta di un set di grandi dimensioni e dal prezzo non indifferente, considerando che viene venduto a 299€ sul sito ufficiale, il quale comunica, in queste ore, che verrà anche presto rimosso dal mercato.
Una vita breve
Il set di LEGO The Legend of Zelda - Il Grande Albero Deku verrà rimosso dal mercato a luglio, comunica la compagnia, dunque non c'è molto tempo per poterlo acquistare nel caso siate interessati.
Si tratta del set numero 77092 che riproduce una delle più celebri ambientazioni di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, consento di costruire il Grande Albero Deku in due diverse versioni, trattandosi di un pacchetto 2 in 1.
Nella confezione si trovano 2.500 pezzi per la costruzione dello scenario oltre che tre versioni di Link e una della Principessa Zelda, con vari accessori collegati.
Nel frattempo, LEGO ha lanciato anche il set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time - La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon, che riproduce l'epica battaglia del capitolo per Nintendo 64.
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