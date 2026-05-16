LEGO sta per rimuovere il set di Zelda con il Grande Albero Deku dal mercato

LEGO pare abbia intenzione di rimuovere dal mercato il set di Zelda dedicato al Grande Albero Deku a luglio, dunque se siete intenzionati all'acquisto potrebbe esserci rimasto poco tempo per procedere.

La decisione è piuttosto sorprendente, considerando che il Grande Albero Deku è stato lanciato solo a gennaio del 2025 ed è sul mercato da relativamente poco tempo, essendo peraltro uno dei pochi set dedicati a The Legend of Zelda, con il nuovo incentrato sulla Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon. Si tratta di un set di grandi dimensioni e dal prezzo non indifferente, considerando che viene venduto a 299€ sul sito ufficiale, il quale comunica, in queste ore, che verrà anche presto rimosso dal mercato.