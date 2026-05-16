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Il team di Subnautica 2 svela i piani per i prossimi aggiornamenti in accesso anticipato

Unknown Worlds ha presentato la roadmap dell'accesso anticipato di Subnautica 2, con i dettagli dei primi aggiornamenti e le novità in arrivo tra quality of life, miglioramenti alla cooperativa e una grande espansione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/05/2026
Un personaggio di Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
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Il team di Unknown Worlds ha condiviso la roadmap dell'accesso anticipato di Subnautica 2, delineando gli aggiornamenti in programma e offrendo ai giocatori un quadro chiaro delle novità in arrivo nei prossimi mesi.

Forte di un lancio straordinario, oltre due milioni di copie vendute in 12 ore e un picco di giocatori nove volte superiore a quello del primo capitolo, lo studio ribadisce l'impegno a pubblicare update regolari, alternando hotfix, miglioramenti mirati ed espansioni dei contenuti fino al debutto della versione 1.0.

I piani per gli aggiornamenti 1.1 e 1.2

L'aggiornamento 1.1 sarà dedicato ai miglioramenti quality of life: interventi sul sistema dei Biomod, sulle dinamiche dei Blight, sul gameplay dei relitti, sul docking dei veicoli, sul Databank del PDA e sulla gestione delle voicelog. Tra le aggiunte previste figurano anche slot Biomod aggiuntivi, maggiore spazio per conservare oggetti e la possibilità di eseguire degli scatti.

La roadmap di Subnautica 2
La roadmap di Subnautica 2

Il secondo aggiornamento, la versione 1.2, sarà invece incentrato sulla cooperativa, con miglioramenti ai segnali dell'interfaccia di gioco, al sistema di costruzione delle basi e delle ricerche fissate dal gioco. In arrivo anche nuove funzioni social: chat vocale, emote, scambi tra giocatori, possibilità di rianimare i compagni e ulteriori opzioni di personalizzazione.

Parallelamente, il team sta lavorando alla prima grande espansione, prevista dopo le prime due patch, che introdurrà una nuova regione del mondo di gioco, biomi inediti, creature, risorse, strumenti, un nuovo veicolo e il prossimo capitolo della storia.

Il lead designer di Subnautica 2 capisce chi pirata i giochi, ma odia chi se ne vanta Il lead designer di Subnautica 2 capisce chi pirata i giochi, ma odia chi se ne vanta

Unknown Worlds sottolinea che ha in programma di pubblicare gli update in maniera regolare, ma per il momento non ha indicato delle date e tempistiche precise. Inoltre, il calendario resta flessibile e potrà cambiare in base al feedback della community, considerato fondamentale per orientare lo sviluppo.

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