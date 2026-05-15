Il lead designer di Subnautica 2 capisce chi pirata i giochi, ma odia chi se ne vanta

Subnautica 2 , in prossimità dell'uscita, è finito online e i giocatori hanno potuto ottenere così una copia piratata del gioco. Non è nulla di sorprendente, visto che capita un po' con tutti i giochi prima o poi, ma c'è una cosa che Anthony Gallegos, il lead designer del titolo di sopravvivenza, non sopporta.

Le parole di Gallegos

"Sia chiaro, i pirati faranno sempre la loro parte. Siamo stati tutti bambini una volta", ha scritto Gallegos. "I soldi e l'economia sono un problema serio. Lo capisco. Non è stata la pirateria in sé a infastidirmi. Sono state le persone che sono entrate qui sfacciatamente e l'hanno sbattuto in faccia a chi stava aspettando di giocare legalmente. Quella è stata la parte che mi ha fatto arrabbiare."

"Quello, e gli utenti su Reddit che continuano a parlare come se fossi un milionario", ha continuato. "Non lo sono affatto. Non possiedo una casa. Sono in affitto. C'è molta disinformazione in giro e volevamo solo il miglior lancio possibile per i nostri collaboratori."

"Tutto questo per dire che capisco e vi ringrazio per aver supportato lo studio, in fin dei conti. Non posso approvare la pirateria, ma capisco perché la gente lo faccia. Preferirei di gran lunga che le persone comprassero il gioco, lo provassero per un'ora e lo restituissero, piuttosto che giocarci illecitamente."

Ciò detto, Subnautica 2 è stato in grado di attirare 467.582 giocatori contemporanei al momento del lancio, con due milioni di copie vendute in poche ore. Possiamo affermare che ci sono molti giocatori onesti in rete. Vi segnaliamo infine che abbiamo provato Subnautica 2 e vi abbiamo raccontato cosa ne pensiamo.