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Il lead designer di Subnautica 2 capisce chi pirata i giochi, ma odia chi se ne vanta

Subnautica 2 è stato piratato prima dell'uscita e il lead designer non è arrabbiato per la cosa, ma con chi va direttamente dal team a vantarsi di ciò che ha fatto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/05/2026
Due personaggi di Subnautica 2 che nuotano nella barriera corallina
Subnautica 2
Subnautica 2
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Subnautica 2, in prossimità dell'uscita, è finito online e i giocatori hanno potuto ottenere così una copia piratata del gioco. Non è nulla di sorprendente, visto che capita un po' con tutti i giochi prima o poi, ma c'è una cosa che Anthony Gallegos, il lead designer del titolo di sopravvivenza, non sopporta.

Parliamo del fatto che alcuni dei giocatori con la gamba di legno hanno deciso di andare a vantarsene nel Discord ufficiale di Subnautica.

Le parole di Gallegos

"Sia chiaro, i pirati faranno sempre la loro parte. Siamo stati tutti bambini una volta", ha scritto Gallegos. "I soldi e l'economia sono un problema serio. Lo capisco. Non è stata la pirateria in sé a infastidirmi. Sono state le persone che sono entrate qui sfacciatamente e l'hanno sbattuto in faccia a chi stava aspettando di giocare legalmente. Quella è stata la parte che mi ha fatto arrabbiare."

"Quello, e gli utenti su Reddit che continuano a parlare come se fossi un milionario", ha continuato. "Non lo sono affatto. Non possiedo una casa. Sono in affitto. C'è molta disinformazione in giro e volevamo solo il miglior lancio possibile per i nostri collaboratori."

Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata

"Tutto questo per dire che capisco e vi ringrazio per aver supportato lo studio, in fin dei conti. Non posso approvare la pirateria, ma capisco perché la gente lo faccia. Preferirei di gran lunga che le persone comprassero il gioco, lo provassero per un'ora e lo restituissero, piuttosto che giocarci illecitamente."

Ciò detto, Subnautica 2 è stato in grado di attirare 467.582 giocatori contemporanei al momento del lancio, con due milioni di copie vendute in poche ore. Possiamo affermare che ci sono molti giocatori onesti in rete. Vi segnaliamo infine che abbiamo provato Subnautica 2 e vi abbiamo raccontato cosa ne pensiamo.

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